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家庭照顧者 「轉念5招」情緒不爆發

文／台灣心理師公會全國聯合會理事 葉北辰
照顧者要正視自身負面情緒，適當喘息放鬆、抒發。（本報資料照片）
照顧者要正視自身負面情緒，適當喘息放鬆、抒發。（本報資料照片）

長年與媽媽輪流照顧奶奶的雅雯，終於在奶奶辭世後開始找回人生。她回想那段照顧的日子，任何一句不順耳的話都能成為發脾氣的原因，雖發現異狀卻不願承認，後續因親友常指責照顧方式，負面情緒接踵而來，讓原本不願正視的憂鬱症狀瞬間爆發。

強烈責任感 自己反而生病

雅雯與一般照顧者一樣，容易陷入「只有我能好好照顧你」的強烈責任感中，卻忘記要好好照顧自己，反而讓自己生病。

據家庭照顧者總會表示，從最親密的家人成為照顧者與被照顧者，許多情緒都需要調整。照顧者最常見的負面情緒，多源自「照顧沒被看見」、「不切實際罪惡感」、「被照顧者不配合」等原因。

「天邊孝子」批評給壓力

「天邊孝子症候群」時常在照顧現場出現，平時沒照顧家人的親友，久久回到照顧現場，就開始批評貼身照顧者什麼都做不好，原本就已飽受壓力的照顧者，不但沒被肯定還被批評，時常會反映自己照顧的努力沒被看見。

再者是，許多照顧者會給自己設定超出能力的目標，如不能讓被照顧者受任何一點傷，使得任何事都要求親力親為；某日突然空出喘息時間，與朋友外出喝下午茶，過程卻絲毫沒有放鬆，反而出現滿滿罪惡感，認為自己應該好好待在被照顧者身邊。

讓家人參與 定期召開會議

回到照顧現場的照顧者，長輩恐因為失智、失能或個性較固執等因素，不願意配合照顧者，也會讓照顧者洩氣。照顧者也是人，千萬要記住「先照顧好自己，才能照顧好別人」，遇見天邊孝子症候群親友，別強忍內心的委屈，適時地向親友表達或致電給朋友抱怨都是好事。不過選擇抱怨的對象，別找喜歡給意見的朋友，而是願意安靜聆聽者，才不會讓抱怨變成積怨。

不可能處處完美 放過自己

為讓家人也能了解照顧狀況，可定期召開「正式」的家庭會議，按照流程進行，有效報告照顧工作的前後原因，以及討論後續照顧決策，讓家人皆有參與感，一來避免指手畫腳，也避免家庭會議淪於爭吵大會。

願意肩負起照顧責任者，大多「負責任」或「責任心高」，卻又常會鑽牛角尖，如事件發生後，會認定一定要先解決A問題，才能改善情況，偏偏A問題不是自己能完成，反而陷入否定自我的情況。

人生中很多問題，時間過了就不再是問題，照顧每一步的過程中不可能處處完美，有時放過自己，讓照顧這件事能漸漸日常化，不再是一件高壓、不能放鬆的事。

照顧者轉念方式 資料來源╱葉北辰
照顧者轉念方式 資料來源╱葉北辰

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