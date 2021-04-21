我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

1張圖：全美確診逾3179萬 4成民眾已接種疫苗

罷免紐森難成功 加州共和黨尋找「史瓦辛格」接班人

家庭工作兩頭燒 三寶媽壓力大到頭皮發炎

王昭月
阮綜合醫師張祺璋（右）表示，婦人因工作繁重又要照顧三名幼兒，壓力大到頭部皮脂分泌旺盛，造成毛孔堵塞，滋生頭皮屑，發癢抓到破皮。(記者王昭月／翻攝)
阮綜合醫師張祺璋（右）表示，婦人因工作繁重又要照顧三名幼兒，壓力大到頭部皮脂分泌旺盛，造成毛孔堵塞，滋生頭皮屑，發癢抓到破皮。(記者王昭月／翻攝)

一名35歲育有三名幼兒的「三寶媽」，休完長達一年的育嬰假重回職場時，工作上需重新適應，回家又要照顧三名孩子，蠟燭兩頭燒，壓力奇大，後來不只頭皮屑變多，頭皮還因油膩發癢抓到破皮滲血，就醫診斷為脂漏性頭皮，油頭垢面的病是來自「壓力」。

收治這名婦人的高雄阮綜合醫院「頭皮外科門診」醫師張祺璋表示，周小姐頭皮分泌旺盛，油脂嚴重堵塞毛孔，平時越煩躁，頭皮就越出油也越癢。

張祺璋說，頭皮大出油的原因包括遺傳性體質、氣溫低乾燥、常吃油炸高脂辛辣刺激的食物、熬夜作息不規律、壓力過大等，育有三名孩子的周小姐因為精神壓力過大，焦慮、精神緊繃、情緒變化大，令荷爾蒙分泌紊亂，使得頭皮的皮脂腺分泌增加，脂漏造成油性頭皮。

而她也髮絲油膩，髮根病菌數量增加，出現頭皮屑或毛囊炎，嚴重時像厚鱗片般的積聚在髮根，頭皮也開始發癢。

張祺璋提醒，頭髮偏油、頭皮屑多的人，應該每天適當清潔，清洗時不要用太強去油的洗髮劑和高溫的水，否則會導致反效果；另維持正常作息，別熬夜晚睡、穩定情緒也很重要，平日可慢跑或散步、做瑜伽紓壓；最好也減少攝取煎炸及刺激性食物，多吃各式各樣的蔬菜水果。

他表示，一名體格壯碩的23歲男大學生，有嚴重頭皮屑及油頭問題，但熱愛運動的他向來隨便洗洗，散發油垢味也毫不在乎，女友力勸他治療，經頭皮治療與生活上衛教雙管齊下，現在改善。

婦人因壓力使然，頭皮脂漏，發癢抓到破皮。(記者王昭月／翻攝)
婦人因壓力使然，頭皮脂漏，發癢抓到破皮。(記者王昭月／翻攝)

高溫

上一則

得舒飲食降血壓、防心血管疾病 營養師教5飲食概念

下一則

電激取精 助糖尿病患妻人工授孕得子

延伸閱讀

吃錯食物老得快 「逆齡菜單」避開地雷食物

吃錯食物老得快 「逆齡菜單」避開地雷食物
腮腺癌被當顏面神經麻痺 延誤治療右臉永久癱瘓

腮腺癌被當顏面神經麻痺 延誤治療右臉永久癱瘓
乾眼症點人工淚液沒效？ 恐是沒對症下藥

乾眼症點人工淚液沒效？ 恐是沒對症下藥
三寶媽家庭與工作兩頭燒 壓力大到油頭垢面求醫解決

三寶媽家庭與工作兩頭燒 壓力大到油頭垢面求醫解決

熱門新聞

日本電視劇「阿信」編劇橋田壽賀子罹患淋巴癌病逝。（取材自體育日本網站）

這三處出現腫塊應及早就醫 小心是淋巴癌

2021-04-15 02:00
圖片來源 ／健康醫療網

喉嚨卡卡是怎麼了？醫揭「2種情況」最常見

2021-04-19 01:20
圖片來源 ／健康醫療網

痔瘡最愛這些人 你上榜了嗎？

2021-04-20 01:30

檢測血中維生素D水平 提早發現疾病新方法

2021-04-18 02:00
圖片來源 ／健康醫療網

嬌生疫苗也出現血栓疑雲 科學家怎麼說？

2021-04-16 23:47
(取材自健康醫療網)

腰痛是扭傷？發燒是感冒了？小心「感染症」上身

2021-04-16 01:30

精彩推薦

data-matched-content-rows-num="10,4" data-matched-content-columns-num="1,2" data-matched-content-ui-type="image_sidebyside,image_stacked"

超人氣

更多 >
被問會說英語嗎？ CNN亞裔記者採訪示威活動被上銬

被問會說英語嗎？ CNN亞裔記者採訪示威活動被上銬
明州白警跪壓佛洛伊德案 三項控罪全部成立

明州白警跪壓佛洛伊德案 三項控罪全部成立
獨／非裔男罵華警「吃貓狗沾醬油」 影片曝光

獨／非裔男罵華警「吃貓狗沾醬油」 影片曝光
實在不科學 63歲莎朗史東 雜誌封面再秀修長美腿

實在不科學 63歲莎朗史東 雜誌封面再秀修長美腿

全美食品價格持續上漲 專家直指三個原因

全美食品價格持續上漲 專家直指三個原因