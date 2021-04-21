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買香蕉要選直的還是彎的？果農解析「不要挑錯了」

聯合新聞網
香蕉要挑彎的還是直的呢？有果農說當然是彎的比較好。(本報資料照片)
香蕉要挑彎的還是直的呢？有果農說當然是彎的比較好。(本報資料照片)

香蕉是最常見的水果之一，不僅方便攜帶，還有豐富的膳食纖維、維生素C、鉀、鎂等礦物質，有助於心血管保健又能幫助排便，但你知道香蕉該選直的還是彎的嗎？有果農就透露兩種的差別，讓民眾選擇時不會挑錯。

據狐搜號《小乾倩倩的遊戲的美食》報導，香蕉一開始都是直的，但在生長過程中，因為對陽光的需求而向上生長，再加上地心引力的作用，久而久之就形成「尾巴向下、頭部向上」的彎曲狀態。但為何還是有直的香蕉呢？這是因為直的香蕉都是還沒有體現向陽性，也就是還沒有成熟，這種香蕉都是在運輸途中，或者在倉庫的時候被催熟的。

直的跟彎的香蕉，哪種比較好呢？《小乾倩倩的遊戲的美食》向一名果農請教，果農直言「當然是彎一些的比較好」，因為彎的香蕉在採收時成熟度比較高，營養成分和口感都比較好，而直的都是在還很青、沒有成熟的時候就摘下來，然後在運送途中催熟，口感和營養成分就比較差。

不過彎香蕉也有缺點，因為已經成熟了，所以保存時間比較短又麻煩，成本也高，不吃的話很快就會腐壞，而直香蕉保存時間比較長，雖然有經過催熟，但也還沒有完全熟透，要腐壞的話還是要經過成熟的那個階段。

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