我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

不滿學區亂象 金山華人成立家長諮詢委員會

接種第3劑莫德納疫苗「加強針」 30歲男：感覺良好

白肉取代紅肉+每天5蔬果 有助控制高血壓

莊祖銘
營養師指出，得舒飲食的重點不在於禁止吃哪些食物，而是吃「對的食物」。(本報資料照片)
營養師指出，得舒飲食的重點不在於禁止吃哪些食物，而是吃「對的食物」。(本報資料照片)

高血壓、心血管疾病患者除了按時服藥外，飲食控制也很重要，台灣大林慈濟醫院營養師張雅芳分享「得舒飲食」五原則，建議以糙米取代白飯，選擇全榖根莖類、水果蔬菜各五份、低脂乳製品補充鈣質、吃堅果選好油、以白肉取代紅肉，同時限鹽、限酒、減重、戒菸，以及持續運動，才能有效控制高血壓。

張雅芳指出，「得舒飲食」強調蔬菜水果、堅果與乳製品的均衡飲食，利用高鉀、高鎂、高鈣、膳食纖維與不飽合脂肪酸取代飽和脂肪，達到降血壓、降低動脈硬化發生率，能有助血壓控制，也沒有太多風險與限制。

一、以糙米取代白飯，選擇全榖根莖類，主食至少三分之二以上選用未精製、含麩皮的全穀類或以根莖類取代精製過的白飯、白麵製品，但全穀類富含碳水化合物，吃過多血糖會上升，糖尿病患者需要做好醣類份量管理。

二、每天攝取五份以上蔬菜及五份以上水果，多選用含鉀豐富的種類，一般蔬菜煮熟後為八分滿碗，約一個拳頭大為一份，水果一份為切塊八分滿碗，不建議選擇果汁、果乾。

三、低脂乳製品補充鈣質，每天攝取一至兩份的低脂或脫脂乳品，可於三餐或點心時選用。飲用乳品會腹瀉、脹氣者，可改選用無加糖之優格或優酪乳。

四、吃堅果選好油，烹調選用各式好油（油脂五公克，三分之一湯匙），每天一湯匙核果或種子類，少吃油炸、油煎及含過多飽和脂肪的食物，忌奶油、豬油、棕櫚油。

五、以白肉取代紅肉，建議以豆製品及去皮的白肉取代紅肉(豬、牛、羊)及內臟類。

張雅芳提醒，糖尿病患者要避免攝取太多水果，以免血糖不穩定，腎臟病患者因得舒飲食含較豐富礦物質，可能增加對腎臟的負擔，但降低血壓能減少腎臟血管負荷。吃太多糖會造成身體慢性發炎、細胞病變；另外食物建議儘量選擇原型食物，避免加工食品。

張雅芳強調，得舒飲食的重點不在於禁止吃哪些食物，而是吃「對的食物」，並且「注意營養的均衡」。採用得舒飲食，可以有助於預防腦中風、骨質疏鬆、糖尿病、大腸直腸癌及心血管疾病，除了飲食外，再搭配運動習慣，才能有最好的效果。

高血壓 糖尿病 血糖

上一則

徒步遠行水分補充不足 恐發生「橫紋肌溶解症」

下一則

六款豆腐熱量排行 凍豆腐竟然排第3高

延伸閱讀

孫維躍腎病高血壓中心精治蛋白尿等病症

孫維躍腎病高血壓中心精治蛋白尿等病症
婦女體重速增瘦不下來 竟是腎上腺有腫瘤

婦女體重速增瘦不下來 竟是腎上腺有腫瘤
「痛苦歌王」孫情罹糖尿病暴瘦 自爆20年不喝白開水

「痛苦歌王」孫情罹糖尿病暴瘦 自爆20年不喝白開水

白肉取代紅肉+每天5蔬果 營養師教你如何控制高血壓

白肉取代紅肉+每天5蔬果 營養師教你如何控制高血壓

熱門新聞

圖片來源 ／健康醫療網

喉嚨卡卡是怎麼了？醫揭「2種情況」最常見

2021-04-19 01:20
圖片來源 ／健康醫療網

痔瘡最愛這些人 你上榜了嗎？

2021-04-20 01:30
香蕉要挑彎的還是直的呢？有果農說當然是彎的比較好。(本報資料照片)

買香蕉要選直的還是彎的？果農解析「不要挑錯了」

2021-04-21 02:00

檢測血中維生素D水平 提早發現疾病新方法

2021-04-18 02:00
圖片來源 ／健康醫療網

口腔癌有哪些症狀？耳鼻喉科醫列6大重點

2021-04-24 01:15
南投醫院醫療團隊成功打通陳姓患者完全阻塞的冠狀動脈（黃圈處）搶回血流。圖／南投醫院提供

30年老菸槍 每天1.5包菸差點讓他見神仙

2021-04-21 05:24

精彩推薦

data-matched-content-rows-num="10,4" data-matched-content-columns-num="1,2" data-matched-content-ui-type="image_sidebyside,image_stacked"

超人氣

更多 >
嫖客嫌技術太差要求退費 妓女怒丟錢竟遭他推下樓

嫖客嫌技術太差要求退費 妓女怒丟錢竟遭他推下樓
衛生紙之亂結束後 這家廠商銷售表現寫10年最差

衛生紙之亂結束後 這家廠商銷售表現寫10年最差
妻逛好市多想連吃披薩、濃湯、果汁 夫妙回：我餵豬嗎

妻逛好市多想連吃披薩、濃湯、果汁 夫妙回：我餵豬嗎
接種第3劑莫德納疫苗「加強針」 30歲男：感覺良好

接種第3劑莫德納疫苗「加強針」 30歲男：感覺良好
亞裔拾荒客 紐約街頭遭踢頭命危

亞裔拾荒客 紐約街頭遭踢頭命危