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預防骨質疏鬆 女性更要補充鈣、維生素D

陳斯穎
女性抗骨鬆應像理財規畫，盡早替自己存足骨本。(取材自ingimage)
女性抗骨鬆應像理財規畫，盡早替自己存足骨本。(取材自ingimage)

預防骨質疏鬆，女性要特別注意！根據調查，60歲以上骨質疏鬆的患者中有八成是女性，台北榮總新竹分院營養科主任徐佳郁表示，骨鬆的危險因子除了老化、少運動、營養不足外，停經後的婦女因雌性激素下降，骨質流失速度會加快，女性抗骨鬆應像理財規畫，盡早替自己存足骨本。

徐佳郁說，骨質疏鬆症雖好發在老年人身上，但其實骨質在35歲左右便會開始流失，營養充足是預防骨質疏鬆有效的方法，尤其是骨質需要的礦物質「鈣」，以及幫助鈣質吸收的「維生素D」。

成年人鈣質的建議量為每日1000毫克，維生素D建議攝取量為每日400IU，51歲以上需增加至600IU，依據調查，19到75歲女性鈣質攝取僅達建議量46至53%，維生素D攝取僅達57至83%，可見女性對骨質相關營養素攝取明顯不足。

徐佳郁說，民眾可透過日常飲食補充鈣，如富含鈣質的牛奶、奶製品、小魚乾、帶骨的魚、傳統豆腐、豆干、蛤蜊、芝麻、地瓜葉、莧菜、芥藍菜等；另外，富含維生素D的食物有小魚乾、鮪魚、鮭魚、鯖魚、牛奶、蛋、乾香菇等，搭配吃可增加鈣質吸收利用。

而已經被診斷骨質疏鬆症的患者，除了從天然食物攝取營養素外，也需搭配補充劑使用，老年族群常攝取多樣保健食品且易混淆，如臨床上葡萄糖胺常被民眾誤認為是高鈣的補充劑，因此建議民眾可諮詢專業醫師或營養師如何正確且有效使用鈣補充劑。

民眾可透過日常飲食補充鈣，如富含鈣質的牛奶、奶製品、小魚乾等。（圖：台北榮總新竹...
民眾可透過日常飲食補充鈣，如富含鈣質的牛奶、奶製品、小魚乾等。（圖：台北榮總新竹分院提供）

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