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黑芝麻抗癌、降膽固醇還能再生黑髮？專家曝真相

林慶順教授
黑芝麻能抗癌、降膽固醇？ (取材自ingimage)
黑芝麻能抗癌、降膽固醇？ (取材自ingimage)

問：教授你好，我父親有吃黑芝麻粉的習慣，想請教的是吃黑芝麻粉有養生的效果嗎？像這篇文章寫得，不曉得正不正確？

上面的連結打開的是一篇沒有註明日期，發表在《華人健康網》的文章，標題是〈黑芝麻抗癌、降膽固醇，有驚人秘密…〉。我現在把它的問題逐條分析如下：

問題一：黑芝麻最主要的脂肪酸是亞麻油酸，這是一種人體不可缺少的必需脂肪酸，缺乏就會讓體內某些荷爾蒙無法正常地製造。產婦喝的麻油雞是補品，也和麻油中的亞麻油酸有關，它能幫助產婦子宮的收縮，幫助惡露的排除。

分析一：亞麻油酸根本就不是人體不可缺少的必需脂肪酸。縱然是一輩子都沒吃過，也絕不會因此而出現任何健康上的問題。請看我在2016-8-8發表的「亞蔴籽油比魚油好嗎」；至於「亞麻油酸能幫助產婦子宮的收縮」，我在醫學文獻裡找不到有這樣的記載。

問題二：根據臨床實驗，黑芝麻的花青素有助增加免疫力，以及防止癌細胞增殖的優點。

分析二：醫學文獻裡沒有任何臨床實驗顯示花青素有助增加免疫力，也沒有任何臨床實驗顯示花青素可以防止癌細胞增殖。

問題三：花青素的好處還不止於此，吃一段時間的黑芝麻之後，就會發現頭髮變得又黑又亮，原來是花青素在髮根發生作用。

分析三：醫學文獻裡沒有任何記載花青素可以使頭髮變得又黑又亮，事實上目前沒有任何方法可以使頭髮變黑。

問題四：黑芝麻的準木質素，雖然只占百分之一，但是它的強大抗氧化能力卻是無與倫比的。

分析四：所謂的抗氧化之王，可以說是眾說紛紜，例如《早安健康》網站就發表了抗氧化力比維生素C多6000倍，抗氧化之王：蝦紅素。所以，「黑芝麻的準木質素……它的強大抗氧化能力卻是無與倫比的」，也只不過就是眾說紛紜之一。基本上，這些眾說紛紜都只不過是行銷花招。

問題五：芝麻明具有不錯的抗癌能力。

分析五：芝麻明也叫做芝麻素，芝麻素抗癌的說法是誇大與胡扯。

問題六：常吃黑芝麻，就可以把黑芝麻裡豐富的卵磷脂帶進體內，可以很有效的消除體內過多的膽固醇。

分析六：醫學文獻裡是有非常初步的研究顯示黑芝麻可以降低膽固醇，但是，把它說成「很有效」，則是很誇大。

(本文由「科學的養生保健/林慶順教授」提供，https://professorlin.com/)

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