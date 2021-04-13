腳起水泡超難受 預防水泡有5招

圖片來源 ／健康醫療網

買了新鞋子磨腳、長時間運動後，脫下鞋發現長出腫腫的水泡，走起路來特別疼痛，小水泡該怎麼預防呢？根據克里夫蘭醫學中心，穿著不合腳的鞋子、過度摩擦肌膚、穿新鞋子咬腳等都是導致水泡的常見原因，為了能預防水泡的生長，足部專家Georgeanne Botek提供五種方法，遠離水泡的紅腫痛。

保持表面乾爽 預防小水泡新生

1. 保持皮膚乾燥：Botek說，如果出汗太多會增加起水泡的機會，保持足部透氣及乾爽很重要。

2. 穿排汗襪與合腳鞋子：為了預防水泡的產生，特別要進行大量的流汗運動，穿雙吸濕排汗襪，以減少皮膚表面的摩擦，而通常舊款的鞋子比新款更加柔軟舒適。

3. 使用乾燥粉末：因為流汗太多容易起水泡，運動前可塗抹些乾燥劑或滑石粉來維持表面乾燥。

4. 塗抹凡士林舒緩：新鞋經常咬腳，可以在容易紅腫處貼上膠帶或是塗抹凡士林保護皮膚不受傷。

5. 適當保護措施：進行體力活動或搬重物時，請戴上手套，若是洗手後記得要用毛巾擦乾雙手，預防水泡再生，一旦有紅腫疼痛、流膿、腫脹、劇痛等症狀，應立即停止活動。

留意感染跡象 避免傷口惡化

除了過度摩擦引起的水泡外，諸如輕微燒傷、皮膚傷口擠壓也會引起水泡。Botek博士說，只要不疼痛，原則上不要擠壓它，假如太疼痛應從水泡的側邊打開，而非從中心處著手，保持完整。

若是水泡中的液體呈現透明代表無菌水泡，白色或乳黃色的液體則是感染的標誌。Botek提醒皮膚若有紅腫、水泡惡化等不舒服正是感染的跡象。另有糖尿病 ，例如感覺喪失、血液循環不良等危險因素，很有可能會導致嚴重的傷口。如果上述情况加重，應儘速求診治療，以免傷口惡化。

參考資料：5 Ways to Avoid Blisters and the Best Way to Treat Them

資料來源：健康醫療網

https://www.healthnews.com.tw/news/article/49659/

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