讓寶寶補充營養 原形食物勝過配方奶

營養專家建議孩子應多攝取豆魚蛋肉類等原形食物，建立正確均衡的飲食習慣。（本報資料照片）

坊間廣告或媽媽論壇常見這種討論：成長配方添加多種營養素、礦物質，能補充幼兒的營養所需。專家指出，這是迷思，一歲後的嬰幼兒和大人相同，主要飲食都來自六大類食物，除非有特殊疾病或食物攝取困難，才建議補充配方奶。

孩子若有缺乏營養素的問題，專家認為應該先從一般食物中攝取，像紅肉或深綠色蔬菜，「配方奶是不得已的最終手段」。

孩子缺鐵、缺維生素Ｄ是普遍新手父母苦惱的問題，鐵攝取不足容易導致貧血、損害大腦發育，而維生素Ｄ攝取不足，嚴重則會引起骨質疏鬆。台北實踐大學營養與保健生技學系副教授陳巧明九年前曾接受國健署委託，研究台灣 一歲前嬰兒的營養缺乏狀況，發現比起喝配方奶的孩子，母乳哺育的嬰兒容易有上述營養素缺乏的問題，必須在副食品上多花費功夫。

近年她將調查對象延伸至一到兩歲的幼兒，得出相同結論，代表配方奶在「營養強化」上確實有價值。

不過，她將營養結果進一步和個案在語言、行為等認知發展做交叉分析時發現，母乳哺育的孩子雖然容易缺鐵和維生素Ｄ，但認知功能比起單純飲用配方奶的孩子更好，可見母乳提供的多重營養素和哺育過程中與寶寶的互動及親密支持，是配方奶無法取代的。

陳巧明認為，成長配方雖可補充孩子營養缺乏的狀態，但這是不得已的手段，正確觀念仍要回到日常飲食，父母需要多花點時間和心力，鼓勵孩子攝取蔬菜、豆魚蛋肉類等六大類食物，建立均衡飲食的習慣。而不是只要喝夠配方奶，天然食物加減吃就好，這是本末倒置了。

台北輔大營養科學系副教授駱菲莉也說，兩歲以內的嬰幼兒是飲食習慣養成和口味建立的關鍵期，孩子從六個月後開始食用副食品到一歲後吃一般食物，透過觸摸和品嘗顆粒、塊狀或軟質的蔬果、魚肉等，促進孩子認識不同種類食物。

她說，其實配方奶添加的鐵等營養素，都可從肉類和深綠色蔬菜中攝取，而且孩子多吃這些原形食物，同時還可攝取其他養分，建立這樣的飲食知識與習慣，孩子一生都受用。