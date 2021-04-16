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右童每天用3C超過1小時 近視風險倍增

黃惠群
家長憂心孩子過度使用3C產品，視力將「沉淪」。(本報資料照片)
家長憂心孩子過度使用3C產品，視力將「沉淪」。(本報資料照片)

三歲的可兒因父母工作忙碌，平日住在爺爺、奶奶家，起床就「開電視看卡通」，一提醒眼睛要適度休息，可兒卻哭鬧不聽，整個上午都在看卡通，父母周末見狀跟爺奶溝通，爺奶卻認為可兒爸媽不知道照顧小朋友的辛苦。小兒眼科專家指出，研究顯示，戶外時間愈長，近視度數愈低，長輩可帶孩子到公園「消耗孩童體力」，做早操、溜滑梯、盪鞦韆或一同散步等，小朋友不無聊，自然不會吵著用手機，遠離3C對眼睛的危害。

有無近視（近視以大於等於50度為標準）與3C產品使用時間長短有關，學童每天使用3C產品總時間大於等於一小時，近視風險比使用小於一小時者增加2.34倍。

許多外文獻指出，長期不正確使用3C，除影響視力，還可能影響孩子語言認知發展、睡眠品質及情緒管理，連帶影響學習專注力、導致肥胖等。

三歲的可兒因父母工作忙碌，從小住在爺爺、奶奶家，一起床就要求要「開電視看卡通」，提醒中間要休息，可兒就哭鬧不聽，整個上午都在看卡通，父母周末見狀跟爺奶溝通，爺奶卻不高興了，認為可兒爸媽「只會出一張嘴，不知道照顧小朋友的辛苦」。

對此，台灣衛福部國健署表示，父母須先認知到長輩只是「協助教養」，且年紀大了，體力、視力或聽力有限，照顧小朋友其實更辛苦，若父母實在無法親自照顧小朋友，可以安排律動課、共學團體、美術課等，減輕長輩照護的負擔。

若上述做法有難度，孩童照護仍以長輩為主，需讓長輩清楚了解使用3C的危害，馬偕兒童醫院兒童感染科主治醫師黃瑽寧指出，3C產品如電視、平板、手機等均有「藍光」，會影響孩童視力、睡眠深度，導致白天學習力下降。

當兒童上國中前近視度數超過300度以上，「近視加深速度恐如坐火車一樣，拉也拉不回來」，黃建議，應及早落實「3010120護眼招式」，用眼每30分鐘休息10分鐘，若不想高度近視，每天戶外活動120分鐘，帶小朋友去公園、山上跑跳，研究顯示，戶外時間愈長，近視度數愈低。

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