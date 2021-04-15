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巴金森氏症老藥新治 「頭孢曲松」促進神經新生

健康醫療網
巴金森氏症目前沒有藥物可以根治。(Getty Images)
巴金森氏症目前沒有藥物可以根治。(Getty Images)

日前媒體報導台灣知名歌手詹雅雯確診巴金森氏症，新聞一出立刻引起關注，民眾震驚年紀輕輕怎麼會罹患這個疾病。

台灣中山醫學大學神經內科陳安芝醫師指出，巴金森氏症是腦部神經持續退化所造成的疾病，病患腦部的多巴胺神經系統與海馬迴的神經細胞持續死亡，因此出現十大症狀： 靜態震顫、關節僵硬、行動遲緩、走路碎步、平衡困難、字體變小、面具臉、講話小聲、關節疼痛、刷牙穿衣困難；而且當病程逐漸惡化，患者會出現認知功能退化，合併出現失智症狀。

中山醫學大學心理學系何應瑞教授說，巴金森氏症目前沒有藥物可以根治。資料顯示，巴金森氏症在台灣的盛行率，從2004年的每10萬人口約有85人患病，到2011年這個數值增加將近一倍(為150人)；其中以60歲以上的民眾是罹患此疾病的高風險群，當年齡增高到70歲的時候，患病率增加為10倍，不過，也有些患者在很年輕的時候就患病。

何應瑞教授以其神經科學與藥物學的專業背景，投入近20年研究，發現一個已經在臨床上使用數十年的老藥—頭孢曲松，不但可以防止神經死亡及腦部發炎症狀、減緩神經退化，甚至可以促進腦部神經新生。何應瑞教授補充，要治療巴金森氏症必須三管齊下：1.抑制神經死亡、2.增加神經新生、3.恢復神經正常活性，達成上述三項功能，將可以修復受損的腦部組織。

這項研究成果已經獲得許多國家的專利，並且獲得美國FDA及衛福部核准，在台大醫院、中山醫學大學附設醫院及高雄長庚醫院進行二期臨床試驗，期待為這項疾病帶來治療曙光。   (本文由「健康醫療網」提供，

http://healthnews.com.tw/

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