限量吃桑葚、每天約半碗 女糖友好排便、少婦科感染

桑葚維生素Ｃ含量高，能幫助鐵質吸收、補血，還能抗老化。（本報資料照片）

一位年約55歲婦人因糖尿病 前來就診，主訴血糖 不穩，已經好幾年不敢吃水果，排便一直不順暢，也常有婦科感染。由於糖尿病患腸胃蠕動較慢，完全沒碰水果，膳食纖維補充不足，容易排便不順；若是血糖過高，也易併發泌尿道及婦科感染。

那時正逢春天，是桑葚的產季。建議這位病人每天吃半碗（約30顆）的桑葚，若擔心血糖控制不好，分次吃也行，一個月後回診，病人告知，不僅排便順暢，婦科感染問題也改善了。

桑葚是桑科植物的果實，呈紅色或藍紫色，富含花青素、維生素A、C、E等抗氧化元素，還是高纖、低熱量的營養品。桑葚的水溶性纖維及非水溶性纖維含量豐富，且帶有很多細小的籽，能促進大腸蠕動，因此有便祕 的人，吃些桑葚可幫助排便。

尤其桑葚含糖量低，升糖指數也低，GI值僅有25，很適合當成糖尿病患的水果來源。但也要注意，桑葚GI值雖低，仍然不能吃太多，多吃一樣會使血糖控制不良，建議一天最多吃半碗的分量。

經常出現泌尿道或婦科感染的人，特別是糖尿病患，屬於莓果類的桑葚富含初花青素，可以防止大腸桿菌等壞菌沾黏到泌尿道及陰道，其他如蔓越莓、藍莓，也有一樣的功效。

想要白裡透紅的肌膚，美白之外還要聰明補血，桑葚含有高濃度的鐵質，研究指出，每100公克的黑桑葚含有11.9毫克的鐵，而桑葚維生素Ｃ含量高，能幫助鐵質吸收、補血，還能抗老化。很適合有鐵質不足、貧血的女性食用。（作者為台北康寧醫院營養師）