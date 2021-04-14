我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

金山提前擴大開放 16歲以上居民可接種疫苗了

4種原因腳痛 加鞋墊有助好走

陳沛裕
陳沛裕醫師說明鞋墊可以改善足部疼痛問題。（圖：陳沛裕醫師提供）
陳沛裕醫師說明鞋墊可以改善足部疼痛問題。（圖：陳沛裕醫師提供）

腳痛，該加鞋墊嗎？其實，不管是足底筋膜炎、大腳趾外翻或扁平足、高弓足造成的疼痛，鞋墊都可成為足部治療與保養的重要一環。

足踝像三腳架 結構需平衡

人類的足踝是演化上的傑作。我們可以把足踝想像成一個三腳架，當站立時，下肢負重軸線能通過底面三角形中心點，形成一個平衡省力的結構。另外，透過小腿肌肉的控制，能讓足踝做內旋與外旋、曲屈與伸展等動作，改變這個三腳架的形狀。

可以把足踝看成是一個三腳架，站立時，形成一個平衡省力的結構。（圖：陳沛裕醫師手繪...
可以把足踝看成是一個三腳架，站立時，形成一個平衡省力的結構。（圖：陳沛裕醫師手繪）

足踝內旋時，足弓降低腳板變得柔軟，外旋時，足弓提高腳板變得硬挺，如此轉換，使我們在行進間能有柔軟度吸收著地的衝擊力，又能傳導推進力推動身體前進。

支撐足弓 緩解疼痛防退化

簡言之，足弓高低變化是足部的核心功能。經年累月耗損下，足弓相關構造容易退化或發炎，因此輔助支撐足弓，便是鞋墊最基本的功能。

常見的足底筋膜炎就是支撐足弓的弓弦退化並發炎，這時需要鞋墊支撐，減少足底筋膜負擔。成人扁平足是支撐足弓的韌帶與肌腱退化破損，造成足部過度內旋而變形，鞋墊支撐可以減少內旋，讓足部的三腳架結構維持正常，緩解疼痛並阻止進一步退化。

可調整高度 改善足部施力

鞋墊也可調整不同部位高度，改善足部整體施力分布與方向。例如大腳趾外翻，可透過內側前腳掌加厚的鞋墊，調整腳趾施力並減少過度內旋；踝關節內翻導致的關節炎，我們會在足跟外側墊高，增加足跟的外翻，將足底三角形往外側移動，減輕踝關節內側負擔。

高弓足使用鞋墊 分散壓力

高弓足使用鞋墊又是另外一種目的。高弓足因腳板內旋功能差，足部較僵硬，壓力集中在前腳板或足跟底面，造成疼痛。這時就需靠鞋墊大面積的接觸來分散壓力，除鞋墊形狀要盡可能和足底形狀密合，材質要有足夠的柔軟度與緩衝力，不能跟僵硬的腳板硬碰硬。

健康的腳不需要穿鞋也能運作得很好，但是當構造損傷或退化造成疼痛時，就需要合適的鞋具提供額外的輔助與保養。鞋墊除了基本的足弓支撐外，不同狀況可以透過各種調整達到最好療效。

民眾如有足踝不適或有鞋墊處方需求時，可以請社區醫師幫忙轉診到大醫院，透過有經驗的足踝專科醫師完整評估診斷後，提供各種保守治療與手術治療的專業建議，讓您有一雙健康的腳行遍天下。（作者為台大醫院骨科部主治醫師）

肌肉

上一則

劇咳一年多找不到原因 竟是「陳年魚刺」作怪

下一則

40多歲罹患攝護腺癌 醫驚：早了10多年

延伸閱讀

為決賽而生 PUMA打造MOVING DAY主題限定高球服飾

為決賽而生 PUMA打造MOVING DAY主題限定高球服飾
腳部也要防曬 避免黑色素瘤找上身

腳部也要防曬 避免黑色素瘤找上身
陌生地（二七）

陌生地（二七）
吳重璟醫師專治腳部疾病預防勝於治療 歡迎預約諮詢

吳重璟醫師專治腳部疾病預防勝於治療 歡迎預約諮詢

熱門新聞

(取材自健康醫療網)

腰部過胖！健康亮紅燈 代謝症候群5大指標你中了幾項？

2021-04-09 01:05
「超級食物」綠花椰菜。（本報資料照片）

吃錯食物老得快 「逆齡菜單」避開地雷食物

2021-04-08 03:17
睡不好，百病叢生，可補充色胺酸、GABA、維生素B群（B3、B6、B12、葉酸）、鎂或是維生素A、C、E等抗氧化物助眠。圖／ingimage

5種營養素 能改善失眠

2021-04-11 02:00
圖片來源 ／健康醫療網

居家戴「雷射生髮帽」救髮　藝人、網紅都瘋狂

2021-04-12 01:00
圖片來源 ／健康醫療網

心臟不適找不出原因？最新心臟監測器 精準揪潛在疾病

2021-04-10 00:16
圖片來源 ／健康醫療網

爬樓梯膝蓋痛 淺談退化性膝關節炎中醫治療

2021-04-10 00:05

精彩推薦

data-matched-content-rows-num="10,4" data-matched-content-columns-num="1,2" data-matched-content-ui-type="image_sidebyside,image_stacked"

超人氣

更多 >
美叫停嬌生疫苗 6女爆血栓 1死1病危 南非也停打

美叫停嬌生疫苗 6女爆血栓 1死1病危 南非也停打
已打嬌生疫苗該怎辦？醫學專家籲無須驚慌

已打嬌生疫苗該怎辦？醫學專家籲無須驚慌
魔鬼食譜外洩 59歲天王劉德華不老秘方全曝光

魔鬼食譜外洩 59歲天王劉德華不老秘方全曝光
家有6至17歲孩童 7月可領3000元兒童抵稅金

家有6至17歲孩童 7月可領3000元兒童抵稅金
拜登上任即派摯友訪台 近半世紀罕見

拜登上任即派摯友訪台 近半世紀罕見