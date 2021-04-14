4種原因腳痛 加鞋墊有助好走

陳沛裕醫師說明鞋墊可以改善足部疼痛問題。（圖：陳沛裕醫師提供）

腳痛，該加鞋墊嗎？其實，不管是足底筋膜炎、大腳趾外翻或扁平足、高弓足造成的疼痛，鞋墊都可成為足部治療與保養的重要一環。

足踝像三腳架 結構需平衡

人類的足踝是演化上的傑作。我們可以把足踝想像成一個三腳架，當站立時，下肢負重軸線能通過底面三角形中心點，形成一個平衡省力的結構。另外，透過小腿肌肉 的控制，能讓足踝做內旋與外旋、曲屈與伸展等動作，改變這個三腳架的形狀。

可以把足踝看成是一個三腳架，站立時，形成一個平衡省力的結構。（圖：陳沛裕醫師手繪）

足踝內旋時，足弓降低腳板變得柔軟，外旋時，足弓提高腳板變得硬挺，如此轉換，使我們在行進間能有柔軟度吸收著地的衝擊力，又能傳導推進力推動身體前進。

支撐足弓 緩解疼痛防退化

簡言之，足弓高低變化是足部的核心功能。經年累月耗損下，足弓相關構造容易退化或發炎，因此輔助支撐足弓，便是鞋墊最基本的功能。

常見的足底筋膜炎就是支撐足弓的弓弦退化並發炎，這時需要鞋墊支撐，減少足底筋膜負擔。成人扁平足是支撐足弓的韌帶與肌腱退化破損，造成足部過度內旋而變形，鞋墊支撐可以減少內旋，讓足部的三腳架結構維持正常，緩解疼痛並阻止進一步退化。

可調整高度 改善足部施力

鞋墊也可調整不同部位高度，改善足部整體施力分布與方向。例如大腳趾外翻，可透過內側前腳掌加厚的鞋墊，調整腳趾施力並減少過度內旋；踝關節內翻導致的關節炎，我們會在足跟外側墊高，增加足跟的外翻，將足底三角形往外側移動，減輕踝關節內側負擔。

高弓足使用鞋墊 分散壓力

高弓足使用鞋墊又是另外一種目的。高弓足因腳板內旋功能差，足部較僵硬，壓力集中在前腳板或足跟底面，造成疼痛。這時就需靠鞋墊大面積的接觸來分散壓力，除鞋墊形狀要盡可能和足底形狀密合，材質要有足夠的柔軟度與緩衝力，不能跟僵硬的腳板硬碰硬。

健康的腳不需要穿鞋也能運作得很好，但是當構造損傷或退化造成疼痛時，就需要合適的鞋具提供額外的輔助與保養。鞋墊除了基本的足弓支撐外，不同狀況可以透過各種調整達到最好療效。

民眾如有足踝不適或有鞋墊處方需求時，可以請社區醫師幫忙轉診到大醫院，透過有經驗的足踝專科醫師完整評估診斷後，提供各種保守治療與手術治療的專業建議，讓您有一雙健康的腳行遍天下。（作者為台大醫院骨科部主治醫師）