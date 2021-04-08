吃錯食物老得快 「逆齡菜單」避開地雷食物

「超級食物」綠花椰菜。（本報資料照片）

營養師提醒，吃錯食物或用錯烹調方式，會加速細胞老化，吃愈多、老愈快；想要吃得健康，應該避開地雷食物，從超級食物來為自己調配逆齡菜單！

勾芡料理 恐讓身體發炎

「好吃的小吃最容易踩雷！」談起地雷食物，營養師陳頡燕認為，很多不健康的食物，其實大家都知曉，像是炸物、甜食、燒烤類或加工食品等，但最要小心的是，看起來沒有殺傷力的小吃，例如，大腸麵線、肉圓、蚵仔煎等，這類有勾芡的料理，其實不健康，吃多還可能造成身體慢性發炎。

她解釋，勾芡是用精緻度較高的澱粉類去烹調，吃進身體很容易讓血糖升高，進而刺激胰島素分泌，在不斷的刺激、分泌下，長久下來耐受性變差，導致無法有效將血液中的葡萄糖吸收，造成慢性發炎反應，就像是「器官長期泡在糖水中」，久了對身體會有傷害。

蚵仔煎看起來沒有殺傷力，但有勾芡其實不健康。（本報資料照片）

而細胞老化主要是因慢性發炎造成，高糖、高油、高澱粉的飲食習慣很容易造成慢性發炎，長期下來還可能造成肥胖 、高血壓 、失智 等後遺症，不可不慎。

由於很多食物勾芡後才能凸顯味道，美威鮭魚研發主廚曾柏山特別分享不用澱粉的勾芡替代方法。舉例來說，將根莖類食物炒熟後打成泥再烹調，就可取代勾芡，像是胡蘿蔔、洋蔥這類食物打成泥後入湯，就可以煮成玉米濃湯、大滷湯、酸辣湯等，一樣有濃稠的口感。

超級食物 營養美味兼具

為了避免讓自己愈吃愈老，陳頡燕建議，可以多攝取「超級食物」，如鮭魚、綠色花椰菜、藍莓、酪梨等。以鮭魚來說，內含的Omega-3，有助於降低身體發炎，還能保護心血管，強化免疫系統，是大家熟知的超級食物。

曾柏山補充，鮭魚是營養成分很高的魚類，烹調也簡單，下鍋前可以用鹽巴、胡椒稍微醃過，再用少許橄欖油煎魚皮，出油後再將其他部分煎至6到7分熟起鍋，用餘溫讓它後熟。這樣的做法，可以保留水分，口感更好，也不會因煮過熟讓營養價值流失。