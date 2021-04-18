綠茶、咖啡可降中風死亡率 「無糖無奶」是關鍵

咖啡 與茶能提神，也有研究指出定期飲用咖啡與綠茶可降低心臟疾病與中風 患者早逝風險，有民眾認為，是不是每天飲用咖啡跟綠茶就可以改善症狀？醫師表示，不添加糖、牛奶咖啡與綠茶或許可預防，但心血管疾病患者應控制血糖血壓 血脂、規律運動、定期服藥、定期返診追蹤，才能穩定控制病情。

台灣南投醫院心導管中心主任嚴元鴻說，最近有心肌梗塞或心血管病患詢問，是否可以採每天喝無糖、無奶的綠茶或咖啡，藉以改善心臟病、中風患者早逝風險。

原來是今年2月美國《中風》(Stroke)期刊，刊登研究報告指出，日本收集了4萬6213名40至79歲參與者的生活、飲食及病史，並追蹤約18.5年。研究結果發現在不加奶、不加糖及不過量前提下，喝茶可以降低中風與心肌梗塞病人的死亡率，喝咖啡則可以降低心肌梗塞病人的死亡率。

中風病患與沒有喝綠茶習慣的參與者相比，每周喝1至6杯以上綠茶的人，早逝風險降低了27%；每天喝7杯以上的早逝風險則降低了62%，對於曾經罹患心肌梗塞的患者，研究團隊發現飲用綠茶也有相似上述的效果。而曾罹患心肌梗塞的患者每周喝1杯以上咖啡的人，早逝風險也降低了22%。

嚴元鴻說，這篇研究只是針對數據進行觀察性研究，攝取無糖無奶的咖啡與綠茶可能可以預防死亡風險，但他說，罹患心肌梗塞患者，以及高度心血管與腦血管疾病風險的患者，仍應戒菸、控制血糖血壓血脂、規律運動、遵從醫囑、定期服藥、定期返診追蹤，來降低復發及死亡的機率。

南投醫院院長洪弘昌也說，有消化性潰瘍或腸胃道出血等嚴重症狀的民眾，建議避免喝茶及咖啡，以免導致病情加重。