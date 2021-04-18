醫師自曝「養生祕訣」 早餐黑咖啡 每日3蔬果

黃元德熱愛爬山，為了能及時返院接生，現在選擇步道健走。（記者卜敏正／翻攝）

台灣嘉義醫院院長黃元德年輕時就喜歡爬山，透過大自然森呼吸排解工作壓力，當主治醫師後，改成走步道 、快步走。「早餐喝一杯黑咖啡 、每天吃三蔬果」，是他的養生祕訣，最近更嘗試「168間歇性斷食法」，透過醫師、營養師協助，健康減重 、活力不減。

「爬山是年輕時培養的興趣。」黃元德尤其喜歡進入深山，不但可以流汗、促進新陳代謝、鍛鍊體力，更可以放鬆心情，身心靈與大自然融合，讓疲憊自然療癒，但遇到幾次醫院急call，必須從山上趕回醫院接生後，他決定改走步道，運動也要隨時待命。

黃元德說，在台中醫院服務時，每條距離市區近的步道他都很熟，喜歡快走、流汗，雖然無法爬山有些可惜，但這是身為婦產科醫師，不得不做的取捨。

他直言，很享受迎接新生命的喜悅，每當為患者解決問題，每次回饋都讓他從內心感到滿足，至於醫師工作的壓力，「各行各業都有難唸的經」，自我調適看開就好，在工作與生活取得平衡。

一日之計在於晨，黃元德說，每天上午都有門診手術、行政會議，早上喝一杯黑咖啡，不僅讓他有精神應付工作忙碌，黑咖啡也有部分防癌及預防失智症作用。

「我最近比較壯一點！」黃元德笑著說，可能因為忙碌、運動量減少，體重逐漸增加，因此最近除了增加快走距離，也開始嘗試「168間歇性斷食法」，選擇在固定時間裡，適當採取低醣飲食達到減重效果。

他說明，168間歇性斷食法，就是用餐集中在8小時，剩餘16小時做間歇性斷食，可喝茶水、黑咖啡，尤其應該多補充喝水，進食以原形食物為基礎，每天至少3蔬果，多補充蛋白質，但因每個人體質不同，實施前應配合醫師、營養師診療規畫，不僅能吃飽，還可健康減重。