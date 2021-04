腳部也要防曬 避免黑色素瘤找上身

圖片來源 /健康醫療網

腿部也要防曬,嚴防紫外線能不曬黑,也能避免皮膚癌找上身。美國 足踝外科醫師協會(ACFAS,American College of Foot and Ankle Surgeons)更強調,腿部也要做好防曬,因為發生在腿部皮膚癌存活率相較其他部位較低,不可不慎。

腳部黑色素瘤 存活率較低

美國足踝外科醫師協會指出,黑色素瘤是足部或踝部最常見的惡性腫瘤 ,比身體其他部位的黑色素瘤更容易被誤診。發表在《足踝外科雜誌》上的一項研究報告指出,足部或踝部黑色素瘤的總生存率僅為52%,與身體其他部位的黑色素瘤患者的85%生存率有很大差距。

然而大部人都會保護好身體其他部位,卻往往忽略了腳部的保護,可能增加罹癌風險。

黑色素瘤長在哪?注意不尋常的痣

黑色素瘤可能在腳部會腳踝的任何地方發生,甚至是腳趾甲,並且通常表現為看起來不正常的痣或一小部分色素沉著的皮膚。在腳上無痛的患部,尤其是長在腳底,通常不會發現,往往等到病情漸展的後期,腫瘤開始變厚並且發生轉移才可能有所警覺。因此,腳上出現異常的的痣或部分色素沉著的皮膚,應請醫師診斷排除危險情況。

黑色素瘤危險因子 有這些

腳部的黑色素瘤的風險因子,與其他皮膚癌症類似,包含在沒有保護的情況下,皮膚暴露過的陽光;家族病史、全身痣數量過多、白種人、藍眼睛或紅頭髮。不過,亞洲人、非裔美國人等皮膚癌風險較低的族群,也可能罹癌。

防曬預防黑色素瘤 早期發現早治療

為防止腳部黑色素瘤,醫師建議腳部最好防曬,並避免曝曬過多陽光。如果發現痣或皮膚色素沉澱異常,請立即求助醫師檢查,早期發現和治療可以提高治療機會。

