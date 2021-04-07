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腳部也要防曬 避免黑色素瘤找上身

健康醫療網／記者蔡岳宏外電報導
圖片來源 ／健康醫療網
圖片來源 ／健康醫療網

腿部也要防曬，嚴防紫外線能不曬黑，也能避免皮膚癌找上身。美國足踝外科醫師協會（ACFAS,American College of Foot and Ankle Surgeons）更強調，腿部也要做好防曬，因為發生在腿部皮膚癌存活率相較其他部位較低，不可不慎。

腳部黑色素瘤 存活率較低

美國足踝外科醫師協會指出，黑色素瘤是足部或踝部最常見的惡性腫瘤，比身體其他部位的黑色素瘤更容易被誤診。發表在《足踝外科雜誌》上的一項研究報告指出，足部或踝部黑色素瘤的總生存率僅為52％，與身體其他部位的黑色素瘤患者的85％生存率有很大差距。

然而大部人都會保護好身體其他部位，卻往往忽略了腳部的保護，可能增加罹癌風險。

黑色素瘤長在哪？注意不尋常的痣

黑色素瘤可能在腳部會腳踝的任何地方發生，甚至是腳趾甲，並且通常表現為看起來不正常的痣或一小部分色素沉著的皮膚。在腳上無痛的患部，尤其是長在腳底，通常不會發現，往往等到病情漸展的後期，腫瘤開始變厚並且發生轉移才可能有所警覺。因此，腳上出現異常的的痣或部分色素沉著的皮膚，應請醫師診斷排除危險情況。

黑色素瘤危險因子 有這些

腳部的黑色素瘤的風險因子，與其他皮膚癌症類似，包含在沒有保護的情況下，皮膚暴露過的陽光；家族病史、全身痣數量過多、白種人、藍眼睛或紅頭髮。不過，亞洲人、非裔美國人等皮膚癌風險較低的族群，也可能罹癌。

防曬預防黑色素瘤 早期發現早治療

為防止腳部黑色素瘤，醫師建議腳部最好防曬，並避免曝曬過多陽光。如果發現痣或皮膚色素沉澱異常，請立即求助醫師檢查，早期發現和治療可以提高治療機會。

參考資料：

Protect Your Feet from the Sun

https://www.foothealthfacts.org/article/protect-your-feet-from-the-sun

資料來源：健康醫療網

https://www.healthnews.com.tw/news/article/49599/

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健康醫療網

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