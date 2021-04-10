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洗澡完排水溝槽布滿頭髮…嚴重落髮「4徵狀」快就醫

黃惠群
掉髮問題困擾許多人，日常生活中若出現異常掉髮徵狀，應就醫檢查。（本報資料照片）
掉髮問題困擾許多人，日常生活中若出現異常掉髮徵狀，應就醫檢查。（本報資料照片）

一名20幾歲的年輕女性落髮問題嚴重，每次洗澡完總見排水溝槽布滿頭髮，吹乾頭髮後，地面落髮也清晰可見，一天不掃地就會積滿幾把頭髮，綁起馬尾也愈來愈小撮，令她十分焦慮。

該名女性表示，自中學開始，自覺髮量逐漸變少，以前都是頭髮太厚、太多，需要打薄，如今髮量少，都不敢打薄，還要燙捲使頭髮蓬鬆。台北新光醫院皮膚科主治醫師徐常捷指出，除了遺傳因素會造成落髮外，落髮通常伴隨生活型態改變、身心壓力大等問題，或是出現在季節轉換、孕婦產後，如果不及早處理，頭髮可能會愈掉愈多。

徐常捷說明，一般女性每日大約會落髮50至100根，偶爾一、兩天落髮超出100根也屬正常範圍，不一定代表生了大病，但日常生活若出現以下任何一種徵狀，應就醫檢查：

1、洗、吹、梳頭掉逾20根

每天洗頭、吹頭、梳頭共掉髮超過20根，一兩周未見改善。

2、枕頭上落髮增加

每天枕頭上落髮的數量出現變化且上升，持續一兩周。

3、手一撥弄就掉髮

手一撥弄頭髮便落髮，在臉部、手部常常可見。

4、由外觀來判別

中分分線明顯、髮際線變寬、額頭變高、頭髮變細柔、馬尾變小把、頭髮不須打薄。

每天洗頭、吹頭、梳頭共掉髮超過20根，一兩周未見改善，就是警訊。（取材自ingi...
每天洗頭、吹頭、梳頭共掉髮超過20根，一兩周未見改善，就是警訊。（取材自ingimage）

徐常捷說，女性落髮肇因有先天、後天，也有急性、慢性，建議出現上述症狀，應及早就醫，以了解自身身體狀況，調整生活作息、日常飲食等。

即使檢查後，發現是遺傳因素導致落髮，也有方法能減少落髮量。

落髮問題與身體健康息息相關，徐常捷強調，日常保健應從調整生活作息與飲食著手改善，平時要「吃好、睡好、不煩惱」。建議均衡攝取醣類、脂質、蛋白質、維生素、礦物質等五大營養素，多吃蔬果、堅果類、海鮮及五穀類食物，每日可吃20顆堅果。

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