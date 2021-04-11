揮別小童蛀牙夢靨 掌握「二要二不」原則

小孩的乳牙成長更換過程，需要由兒童牙科醫師細心照護牙齒健康。(圖：台中慈濟醫院提供)

「齲齒」也就是常說的「蛀牙」，是學童常見的牙齒問題。台灣 台中慈濟醫院兒童牙科醫師莊孟勳提醒，蛀牙不單純只是牙齒疼問題，更會影響到孩子的咀嚼、發音，甚至恆齒的發育，建議家長掌握「二要二不」原則，包括勤刷牙、定期接受口腔檢查、少吃甜食及家長不要以口餵食小孩。

莊孟勳發現許多家長或老師為了安撫孩子，往往會用餅乾糖果作為獎勵。其實糖類食物不僅會增加身體負擔，更是造成兒童蛀牙的主要原因之一。他說，糖是牙齒細菌的養分來源，當細菌吸收糖類養分後，便會開始產生酸性物質，進而會腐蝕牙齒的琺瑯質，導致蛀牙，建議每次進食後都記得要刷牙，才能避免口腔細菌孳生。

除了勤刷牙減少牙齒的細菌，莊孟勳表示，「牙齒塗氟也是口腔健康的關鍵方法」，「塗氟」的用意是利用氟離子特性，讓孩童牙齒鈣化更完整，同時降低牙齒上的細菌活性，達到預防蛀牙效果。

莊孟勳建議，「塗氟頻率一般約六個月塗一次即可，但對於高蛀牙率的孩童，就得增加塗氟頻率。」約14歲後待乳牙全部都換成恆齒後，再依牙齒健康狀況，根據醫師建議塗氟保養牙齒。

莊孟勳表示，幫孩子作好口腔保健其實很簡單，養成「二要二不」的好習慣，就不怕蛀牙來煩惱。「一要」要勤刷牙，睡前、進食後都要刷牙。「二要」要定期接受口腔檢查，並接受牙醫師塗氟。「一不」不要傷害牙齒，少吃甜食，幼兒不含著奶瓶睡覺。「二不」不要以口餵食，家長自己咀嚼後的食物，不要餵食小孩。