脾胃不和 從這4大徵兆可以看出來

脾胃不好的人，睡眠品質也會降低。（本報資料照片）

俗話說：「民以食為天」，飲食對人的重要性不言而喻。食物進入機體後的消化吸收，離不開脾胃功能的正常運轉，所以民間又有「脾胃一虛百病生」的說法。中醫常說「脾胃不和」，到底什麼意思呢？為何脾胃對身體的影響那麼大呢？

為何脾胃虛易生病

健康報網報導，南京市中西醫結合醫院脾胃病科主任孫剛說，中醫認為，經胃初步消化後的食物分為「清」和「濁」兩部分。其清者即津液，由脾吸收運化送至全身各處，故有「脾為胃行其津液」之說。其濁者，由胃下行至小腸，再進一步消化。

脾主運化，主要指消化、吸收、運輸營養物質的過程，脾的主要功能之一是主管運輸與消化。水穀入胃，經胃的初步消化之後，下送於脾，由脾再進一步消化與吸收。

據報導，中醫說脾主運化的生理功能，可以理解成「人體食物加工廠」。若脾氣虛，「加工廠」動力下降，則消化能力下降，表現出不想吃飯，吃後腹脹，甚至是排出的大便裡有明顯的食物殘渣，中醫有個專用名詞把它叫做「完穀不化」。如果脾氣虛、升清無力，「上升運輸機」動力不足，會引起頭暈眼花、拉肚子等表現；脾氣虛日久，水穀精微化生減少，人體氣血生成不足，則會出現體倦乏力、面黃肌瘦等；若脾虛，導致向外輸送水液的能力下降，就會導致水液停留、聚集於體內，出現體內濕盛、水腫等病症。所以說「脾胃一虛百病生」，在養生過程中保護脾胃顯得尤為重要。

脾胃不和寫在臉上

孫剛表示，如果我們仔細觀察膚色、五官以及一些生活細節，或許就能看出脾胃不和的一些問題。

•面色：

面色微黃潤澤，稱之為有胃氣。臉色黯淡發黃可能是脾胃虛弱，主要表現為食欲下降，飯後肚子脹，時有腹瀉或便溏的症狀。如果沒有及時治療，臉色就會逐漸變成萎黃，即臉頰發黃、消瘦枯萎，這是因為脾氣和津液不足，無法為身體提供足夠的營養。

•口唇：

唇為脾之華。一般來說，唇色紅潤、乾濕適度、潤滑有光，稱之為有胃氣。相反，如果嘴唇乾燥、脫皮，甚至無血色，提示脾胃功能不好。

•睡覺流口水：

《黃帝內經》中指出「脾主涎」，這個「涎」是脾之水、脾之氣的外在表現。如果脾氣充足，涎液就能正常傳輸，幫助吞咽和消化，也不會溢出。一旦脾氣虛弱，睡覺時常會流口水。此外，口臭、牙齦腫痛等症狀大多和脾胃功能不好有關。

•睡眠不好：

中醫認為：「胃不和，臥不安」。脾胃不好的人，睡眠品質也會降低，出現入睡困難、驚醒、多夢等問題，甚至導致白天精神狀態不佳。

養護脾胃怎麼做

合理的膳食結構是健康的基礎，也是調養脾胃的前提。

•飲食：

應有規律，三餐定時、定量，不暴飲暴食。平時以軟、爛等易消化食物為主；少吃有刺激性和難以消化的食物，如酸辣、油炸、乾硬和黏性大的食物，生冷的食物也要盡量少吃。

•運動：

適當的體育鍛鍊能增加人體的胃腸功能，使胃腸蠕動加強，消化液分泌增加，促進食物的消化和營養成分的吸收，並能改善胃腸道本身的血液迴圈，促進新陳代謝，推遲消化系統的老化。

•按摩：

如果飲食不節，過食肥甘，食滯不化，更易損傷脾胃，久而久之會引起食滯的現象。這時候如何應對呢？大家可以試試按摩。具體操作方法是：以肚臍為中心，按順時針方向，稍用力緩緩推摩腹部，至左下腹（結腸部）可稍稍加力。

摩腹保健宜在晨起空腹或睡前操作，每次36圈，每天操作兩次，以腹部溫熱、舒適感為佳。如治療食積、腹脹、便秘等，則不拘時間、次數，可適當加重力度，以腹部腸鳴、排氣、排便為佳。