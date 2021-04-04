白內障老翁踩空跌倒送急診 醫師：7大高危險群要注意

老人不經摔，罹患白內障更大增跌倒風險。示意圖。本報資料照片

一名78歲老翁走樓梯時，因視線不清，踩空跌倒，送至醫院急診室緊急處理後，才發現早已罹患「白內障」，視力僅剩0.2，患病嚴重程度已可動手術。眼科醫師指出，白內障在老年族群中的盛行率高達七至八成，且患病人數與嚴重程度均隨年齡逐步攀升，長者常常患病而不自知，建議高危險群每3個月至眼科相關醫療院所檢查眼睛，以盡早發現並治療，避免長者因視線不清加上重心不穩，導致跌倒受傷。

台灣 振興醫院眼科部主治醫師呂宜玲表示，白內障是老年人最常見的眼科疾病之一，原因與人體自然老化、暴露在陽光中的紫外線及3C產品中的藍光等有關，年齡愈大，水晶體也跟著慢慢老化，產生硬化、混濁，逐漸造成視力下降、模糊、眼睛畏光等問題，在年長者中的盛行率更高達七至八成，患病人數與嚴重程度均隨年齡逐步攀升。

由於長者走路時本就容易重心不穩，罹患白內障後會視力模糊，大增跌倒風險，據衛福部2018年國人死因統計，65歲以上老人事故傷害死亡原因第2名就是跌倒。

呂宜玲說，之前醫院急診室收治過一名78歲的老翁，走樓梯時因視線不清踩空跌倒，經檢查才發現已罹患白內障多時，且已可進行手術治療，但因老翁自身沒有警覺，也未定期做眼睛檢查，才遲遲沒有發現已經患病。

該名78歲老翁動手術後，視力從治療前的0.2變成0.8，「有如重獲新生」，且術後恢復狀況良好，如今視線清晰許多，大大降低踩空跌倒的風險。

呂宜玲指出，罹患白內障的高危險群有70歲以上長者、高度近視者、眼睛反覆發炎（葡萄膜炎）者、眼睛受過外傷者、接受過眼科手術者、不當使用藥物（如類固醇）者及糖尿病 患者等，且白內障惡化程度在70歲後愈趨明顯。

為預防罹患白內障，呂宜玲建議，除應節制3Ｃ產品使用時間外，出外也應注意防曬、佩戴太陽眼鏡護眼；日常飲食部分，可多吃橘黃色蔬果與綠色蔬菜，如青椒、紅椒、胡蘿蔔與菠菜、花椰菜、芥蘭菜等。

因臨床上發現患者們常常已經罹患白內障卻不自知，病況惡化導致視力不清，大增發生意外的風險，呂宜玲提醒，高危險群應每3個月至眼科相關醫療院所做眼睛檢查，及早發現，及早追蹤治療。