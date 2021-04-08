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走路常踢到地板、半蹲無力… 下肢肌無力警訊

許佳惠

●長期肌無力易讓關節代償，造成關節過度磨損、退化

●騎腳踏車、走斜坡，可訓練肌力

●椅墊調高、膝蓋彎曲角度稍大於90度，踩踏較不傷膝

走路常常不小心踢到地板差點跌倒，或是想坐下時，到半蹲動作就沒力而一屁股坐到椅子上嗎？其實這些都是肌肉無力的症狀。長期肌無力會讓關節代償，久而久之造成關節過度磨損、退化，這些問題可不是老年人專利，年輕人也該注意。

•肌力不夠造成關節磨損

關節退化除了先天因素外，最常見就是用力錯誤或肌力不夠，造成關節磨損、壓力上升。台灣棨晨物理治療所物理治療師顧允文表示，關節退化的初期，因為關節內有水分及軟組織潤滑，所以一開始不會痛，等到磨損嚴重、已磨到軟骨，才會感覺疼痛。治療可利用熱敷、電療、做肌力訓練等物理治療方式處理，也可選擇是否加上注射玻尿酸、增生療法PRP （Platelet-rich plasma），甚至手術等侵入性治療方式。

顧允文指出，人的身體是聰明的，會藉由代償方式完成所需動作，例如推不動15公斤的腿推機，卻可以負擔自己的體重上下樓梯，這是因為部分肌肉收縮沒力氣，其他身體部位就會出來代償。

•小心用力的方式和角度

要訓練肌力，走樓梯、騎腳踏車等都是不錯的選擇，但提醒必須小心用力的方式和角度，例如使用跑步機時要有一點點斜坡，讓關節微彎、肌肉比較好用力，這樣比起平地走，可減少對膝關節的傷害。

此外，膝蓋在全彎時負擔最大，建議騎腳踏車時，可以把椅墊調高，讓膝蓋彎曲角度大於90度一點點、不必全彎就能踩踏，這樣的施力方式較不傷膝關節，或是在健身房騎躺式腳踏車，也較不易造成膝關節負擔。顧允文強調，騎腳踏車時，要留意大腿、小腿及腳板施力應呈一直線，如果外開青蛙腿，代表肌肉使用不平均，內外八的姿勢也會導致膝關節被壓迫。

•矯正肌肉施力緩解關節痛

很多人關節疼痛反而不敢動，但顧允文建議，如果照X光確認退化不嚴重的話，應盡早開始做肌力訓練，透過矯正肌肉的施力方式，將有助減輕疼痛，但運動量一定要從輕量漸進，才能避免運動傷害。

肌肉 台灣 健身

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