我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

1張圖：全美1.83億人已打疫苗 27.3%完成接種

舊金山華人車行遇劫 狂匪搶車撞人 東主：仇恨犯罪

5種營養素 能改善失眠

黃惠群
睡不好，百病叢生，可補充色胺酸、GABA、維生素B群（B3、B6、B12、葉酸）、鎂或是維生素A、C、E等抗氧化物助眠。圖／ingimage
睡不好，百病叢生，可補充色胺酸、GABA、維生素B群（B3、B6、B12、葉酸）、鎂或是維生素A、C、E等抗氧化物助眠。圖／ingimage

睡不好，百病叢生。一名50多歲的女性失眠長達10年以上，發現記憶力逐漸退化，容易記不得近期發生的事情，至睡眠門診就診後，合併睡眠心理師及藥物治療，如今白天精神改善，不會忘東忘西，但醫師提醒，部分助眠藥物可能導致記憶力退化，建議民眾平時可從日常飲食攝取助眠的天然食物，如牛奶、雞肉、魚、蛋或綠葉蔬菜等含色胺酸營養素的食物，協助改善失眠問題。

台灣林口長庚醫院睡眠中心主任莊立邦表示，臨床門診中，失眠患者約有兩成會合併有記憶力退化的問題，常常白天精神不濟、無法集中精神，有時也會合併有情緒易焦慮、容易與他人產生摩擦。

睡得好，可幫助清除腦中廢物，董氏基金會食品營養中心主任許惠玉表示，根據2019年《營養學》期刊綜論，睡眠有助於修復免疫、內分泌系統，並能促進清醒狀態時神經的復原，在學習、記憶方面皆扮演重要角色，如同腦中勤勞的「清道夫」；許多研究亦指出，最佳睡眠時間約為1天7小時。

雞蛋有助改善失眠問題。(本報資料照片)
雞蛋有助改善失眠問題。(本報資料照片)

若實在睡不好，除可至相關醫療院所就診外，日常飲食可多攝取助眠食物，莊立邦指出，營養素「色胺酸」能幫助合成褪黑激素，進而產生睡意、維持睡眠狀態，平常可吃牛奶、雞肉、魚、蛋、花生、豆類、起司、堅果或綠葉蔬菜等。

牛奶可幫助睡眠。(本報資料照片)
牛奶可幫助睡眠。(本報資料照片)

許惠玉補充，另外四類營養素也有益於提升睡眠品質。

1.GABA

2.維生素B群（B3、B6、B12、葉酸）

3.鎂

4.維生素A、C、E等抗氧化物

許惠玉指出，GABA是一種具神經傳導功能的胺基酸，能夠抑制神經系統過度興奮，具安定腦部的作用，日常可從發芽米、糙米、番茄、芽菜、發酵食品（如泡菜、紅麴、味噌、納豆）中攝取。

維生素B3能幫助保留住體內的色胺酸，維生素B6及葉酸能夠協助合成褪黑激素的前驅物質，B12有助褪黑激素的分泌，可從肉類、乳品、內臟、全穀、豆類、綠葉蔬菜、菇類等食物中攝取。

鎂能防止神經系統過度興奮、放鬆情緒，可吃綠葉蔬菜、芝麻、杏仁、豆類、全穀、海鮮、香蕉等。

抗氧化物能夠降低發炎反應，避免發生睡眠障礙，可吃蔬菜、水果、堅果等。

雞肉能幫助合成褪黑激素，幫助睡眠。(本報資料照片)
雞肉能幫助合成褪黑激素，幫助睡眠。(本報資料照片)

失眠 牛奶 台灣

上一則

想素得健康 蛋奶素較好

下一則

特別策畫／順天堂中藥防疫 台灣「清冠一號」引進北美

延伸閱讀

牙痛長期失眠 揪出三叉神經痛作祟

牙痛長期失眠 揪出三叉神經痛作祟
想改善失眠 醫：先從建立「睡前習慣」開始

想改善失眠 醫：先從建立「睡前習慣」開始
失眠會讓反應記憶力退化 營養師：這5種營養素助好眠

失眠會讓反應記憶力退化 營養師：這5種營養素助好眠
檢疫、值勤「無限輪迴」 6成機師嚴重失眠

檢疫、值勤「無限輪迴」 6成機師嚴重失眠

熱門新聞

台灣前法務部部長、兒福聯盟基金會董事長羅瑩雪3日晚間因乳癌逝世，享壽69歲。圖／本報資料照片

羅瑩雪乳癌逝世 醫師：這類乳癌3年內復發可能僅活2年

2021-04-04 17:36
圖片來源 ／健康醫療網

膽固醇過高危害大 9項心血管因素你注意了嗎？

2021-04-04 01:45

吃素降胃癌發生率 2類食物要避免

2021-04-05 02:00
(取材自健康醫療網)

腰部過胖！健康亮紅燈 代謝症候群5大指標你中了幾項？

2021-04-09 01:05
「超級食物」綠花椰菜。（本報資料照片）

吃錯食物老得快 「逆齡菜單」避開地雷食物

2021-04-08 03:17
老人不經摔，罹患白內障更大增跌倒風險。示意圖。本報資料照片

白內障老翁踩空跌倒送急診 醫師：7大高危險群要注意

2021-04-04 17:29

精彩推薦

data-matched-content-rows-num="10,4" data-matched-content-columns-num="1,2" data-matched-content-ui-type="image_sidebyside,image_stacked"

超人氣

更多 >
非裔男曼哈頓大罵「滾回中國」 巡邏便衣警當場逮捕

非裔男曼哈頓大罵「滾回中國」 巡邏便衣警當場逮捕
紐約華埠凶殺案 華裔兄弟持刀相向 一人送醫不治

紐約華埠凶殺案 華裔兄弟持刀相向 一人送醫不治
快遞員燒了自己車上700餘萬元包裹 為何一點都不傷心？

快遞員燒了自己車上700餘萬元包裹 為何一點都不傷心？
溫州星巴克情侶不雅視頻瘋傳 當事人：別再轉發

溫州星巴克情侶不雅視頻瘋傳 當事人：別再轉發
誇張狗血？上海90後親子鑑定 每4個孩子有1個非親生

誇張狗血？上海90後親子鑑定 每4個孩子有1個非親生