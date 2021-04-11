想素得健康 蛋奶素較好

如何吃素才健康？營養師建議選擇吃蛋奶素。（Getty Images）

許多人在吃素，有人為信仰吃素，有人為身體健康吃素，有高血脂、脂肪肝的人也吃素，但並非人人都適合吃純素，因體質而異，究竟如何吃素才健康？營養師建議，最好是吃蛋奶素，較有益於身體健康。

台灣 台安醫院營養師劉怡里指出，素食使用植物性油脂，沒有膽固醇困擾，又是高纖食物多，能幫助血糖 穩定、膽固醇排泄、血脂降低，由於含有植化素例如花青素、茄紅素等，還能幫助預防癌症 的發生。

國外研究顯示，吃素可以減少罹患癌症，因富含植化素，減少大腸直腸癌罹患率最明顯，也可減少肺癌、肝病的罹患率。

劉怡里表示，吃素可以預防心血管疾病的發生，但長期吃全素的人，易缺乏維生素B12，可至醫院抽血檢查，如果可以選擇，吃蛋奶素較有益於身體健康。

豆製品 應選天然的

劉怡里認為，現在很多素食為了提升美味，烹調方式經高溫高油脂，包括豆皮、豆包、油豆腐等經油炸，反而增加油脂的攝取，建議以水煮、滷、烤等烹調方式料理最好。

素食中常見素雞、素鴨，劉怡里指出，這些都是加工製品，太鹹太油，吃太多並不健康，建議應吃天然的黃豆製品，例如豆漿、豆腐、豆乾等；免疫力下降的銀髮族、成長發育中的小朋友如果長期吃全素，易導致維生素B12、鈣質和鐵質缺乏，建議選擇蛋奶素。

吃素者 可多曬太陽

吃素會吃很多豆類，有痛風的人適合吃嗎？劉怡里說，豆腐、豆漿等優質蛋白質經研磨後，普林結構改變，原為高普林變為中普林，痛風的人可以適量攝取。吃素族群有時候也會缺乏維生素D，建議多曬太陽來補充。