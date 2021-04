特別策畫／順天堂中藥防疫 台灣「清冠一號」引進北美

順天堂RespireAid通過五大項檢查、TLC鑑別試驗、381項農藥殘留及其它檢測。(順天堂提供)

順天堂RespireAid採用的10種藥材。(順天堂提供)

由台灣 衛生福利部國家中醫藥研究所(National Research Institute of Chinese Medicine, MOHW)與台灣三軍總醫院(Tri-Service General Hospital)共同研發的中藥複方「清冠一號」(NRICM101),在臨床使用獲得顯著治療成效,並於去年技轉台灣順天堂藥廠股份有限公司後,由順天堂藥廠從台灣外銷至歐美等五大洲。

十種中藥 長期服用無虞

清冠一號處方採用十種中藥材,包括:魚腥草、板藍根、黃芩、栝樓實、荊芥、桑葉、薄荷、厚樸、防風、炙甘草。市面上有一些治療新冠肺炎的處方常會使用到麻黃藥材,以取其發汗解表、宣肺平喘之功效,但許多人對麻黃的反應較為敏感,且各國對麻黃亦有安全上的疑慮及規範,故中醫藥研究所及三軍總醫院臨床醫師使用其他藥材來取代麻黃的功效。根據三軍總醫院臨床醫師表示,此處方成分安全性高,長期服用應無安全疑慮。

中醫藥研究所副所長邱文慧表示,此中藥複方之所以能有效抑制病毒感染、影響細胞複製、調節激素風暴,是因為該處方可以阻斷新冠病毒的刺突蛋白與血管收縮素轉化酶2(ACE2)的結合,讓病毒無法進入人體內大量複製,達到阻斷病情惡化的可能。此外,還能抑制3CL蛋白酶的活性,間接抑制下游端的細胞複製,防止細胞病變。

中藥複方 改善肺部浸潤

研究發現,因新冠病毒去世的病患並不是被痰噎死,而是肺臟發炎所引起的肺浸潤以及分泌物增加,造成人體呼吸困難,因為肺浸潤會阻礙人體的呼吸。中藥複方是幫助改善肺部發炎及浸潤,讓人體能自行吸收並代謝分泌出來的液體,使呼吸功能恢復。且此處方中的栝樓實,能寬胸化痰,也是臨床上常用的化痰、幫助肺功能恢復的藥物之一。

順天堂RespireAid即溶顆粒已經在北美可購買。(本報資料照片)

依據臨床記錄及中醫藥研究所2021年1月於ScienceDirect發表的「A traditional Chinese medicine formula NRICM101 to target COVID-19 through multiple pathways: A bedside-to-bench study」論文資料,多數病人在服用清冠一號後,發燒症狀緩解,心跳、血壓明顯穩定,8至10天就能三採陰順利出院,且無任何副作用。研究團隊進一步發現,清冠一號能阻斷患者朝重症發展,並加速痊癒速度,同時減少復陽、重症後肺纖維化等併發症。

2020年3、4月起,台灣陸續出現了新冠病毒感染病例,有一些病患的主要病症為無法呼吸。當時,三軍總醫院西醫師採用奎寧對病患進行治療,但效果不彰。因三軍總醫院亦有附設中醫部,故西醫師遂與中醫師討論採用中藥進行共同治療的可能性。

RespireAid即溶顆粒可以隨身攜帶,有需要時就能迅速沖泡一杯服用。(順天堂提供)

於是,三軍總醫院的中醫師和中醫藥研究所專家就根據中醫理論,開出中藥配方,水煎後給病人服用。結果病人的症狀明顯減輕,如退燒、血氧提高、血壓下降等,病人服用七、八天後,病毒血檢陽性轉變為陰性,臨床證實中藥的效用。因此,此中藥複方被中醫藥研究所命名為「清冠一號」(NRICM101)。

依照中醫理論,清冠一號是治療外感病症的藥物,不只針對冠狀病毒有效,也可以用在不同的傳染性疾病,中醫在治療傳染病的方法不是在消滅特定病毒或細菌,而是調節身體的免疫機能,讓人體能夠穩定的處理這些病毒的感染症狀及產生的免疫反應(抑制免疫風暴)。

臨床實驗 孕婦可安心吃

三軍總醫院臨床醫師建議,如為預防性用,婦女可在經期期間暫停服用清冠一號,以利月經順暢。但如若作為治療使用,急則治其標,經期也可持續服用。孕婦及哺乳期婦女無論是作為預防或是治療都可以安心服用,自己預防的同時,也可以增加寶寶的免疫力。另外,哺乳期婦女也可服用,但該中藥對於乳汁分泌量可能因個人體質而有不同程度的影響,故服用前建議諮詢專業醫師。

2021年2月2日發表於《美國 國家科學院院刊》(PNAS)的「Identification of existing pharmaceuticals and herbal medicines as inhibitors of SARS-CoV-2 infection」研究報告中,研究人員從市面上收集2855個美國食藥局(FDA)核准使用的人類或動物用藥,同時挑選出近200種具有治療病毒感染療效的中藥材,初步篩選出具潛力的15種藥物,接著再以敘利亞倉鼠進行動物測試。實驗中發現,共有5藥物及保健品證實可減少老鼠肺部的病毒量,而清冠一號(NRICM101)的處方成分中,亦有包含其證明有效的中藥成份。

清冠一號能有效抑制病毒感染並減少復陽、重症後肺纖維化等併發症。(順天堂提供)

無肝腎毒 洗腎也可服用

清冠一號處方無肝、腎毒性,洗腎病人也可服用。對於慢性病患者,在中醫認為這是一種體質的傾向,治療或預防的方向都與一般體質相差不大,可酌量減少預防用量。而如若確診或有症狀,急則治其標,也建議遵照醫囑服用清冠一號。

另外,因長期服用同一藥物可能會因耐受性而稍降療效,因此專家建議若無特別症狀,宜服用4周後停藥3至7天,讓藥物在體內代謝完全,也讓身體休息舒展一下。如果因為要預防新冠病毒與流感,出現咳嗽或喉嚨痛,都可以服用清冠一號。當然,越早開始服用當然是越好的,而若一開始沒有及時服用,病情較重的時候才開始服用也是有效的。

有鑑於清冠一號處方的成功,中醫藥研究所遂邀請順天堂藥廠股份有限公司加入清冠一號的研發團隊,並將處方授權技轉製造成商品。順天堂藥廠外貿部經理薛文卿女士說:「因為我們順天堂擁有國際藥品認證的良好生產規範資質,中醫藥研究所希望我們能將此中藥複方商品化。」清冠一號最初於臨床上應用的劑型為水煎劑,患者服用較不方便。因此,順天堂將此複方藥轉化成容易服用的即溶顆粒。

清冠一號的即溶顆粒後RespireAid已經在北美上市。(順天堂提供)

水中溶解 服用方便迅速

由於在患者呼吸困難的狀況下,臨時煎藥已經來不及應對,最好的方式是藥物已經做好,並隨時能夠迅速在水中溶解。薛女士說「生活在歐美國家的人不像亞洲人常飲用溫水或熱水,通常是飲用冷水為主。順天堂依中醫藥研究所的清冠一號處方研發出來的即溶顆粒不僅能在熱水中溶解,亦可溶解於冷水。但若習慣直接吞服的民眾亦可直接吞服。」

經調查發現,美國有中醫師使用與清冠一號處方各成份的單味藥顆粒,混合後給患者服用,也產生了療效。但專家表示,複方藥物一起共煎後的效果會較好。也有民眾會依配方自行去中藥房抓藥煎煮,但藥材品質及煎煮方式皆會影響處方效用。」「民眾自行抓藥時,需特別注意藥材的品質、用量、基源正確性及煎煮方式都會產生影響。」由順天堂經由多次實驗及製程調整做成的即溶顆粒產品,能確保處方的安全性並最大化產品的有效性。

許多研究中都表明,複方會比單方所調配的效果更好,這可能是中藥材在共同煎煮的過程中產生交互作用,使療效更為突出。專家表示:「用同樣的中藥成份進行單方調配雖然也有效果,但效用會比共煎及專業PIC/S GMP藥廠製造出來並經過中醫藥研究所再確認之產品減弱許多。」

薛女士表示,順天堂將清冠一號研製成方便有效的即溶顆粒RespireAid後,於去年9月獲得台灣中藥外銷專用許可證,始將產品出口至他國。順天堂嚴選十種安全的藥材原料並經由高品質PIC/S GMP製程生產出免煎易服的即溶顆粒劑型,產品單包設計且方便攜帶,不管是直接吞服或是沖泡冷水、溫水、熱水皆可使用,而且添加薄荷涼感口味,喝起來有點像青草茶的口感,讓中藥不再良藥苦口,而是良藥可口,而且服用方便。

全球藥廠 符合各國規範

順天堂藥廠是一家全球性企業,其產品線包含給中醫師調劑使用的處方用藥(Traditional Chinese Medicine, TCM)以及一般民眾可直接購賣的非處方藥(OTC),在國際上有眾多的經銷商,包括歐洲、美國、澳洲 、加拿大、東南亞等。順天堂生產出來的產品安全且天然無副作用,符合各國安全規範。近兩年,企業目標著重在將以往的B2B銷售模式轉換並增加B2C銷售的可能。

她說,順天堂研製成功後,首先在歐盟取得膳食補充品註冊許可,並出口至歐洲;而美國亦將中藥產品歸類在膳食補充品,順天堂遂選擇美國作為第二個出口國家,後續亦於澳洲(補充藥品)及新加坡(中成藥)正式註冊及上市;加拿大及南非則正在規畫中,截至3月20日,RespireAid已銷售2萬多盒。順天堂藥廠仍持續評估其他國家上市的可能,以受惠更多有需求的人。