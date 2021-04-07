乾眼症點人工淚液沒效？ 恐是沒對症下藥

點人工淚液只是補充水液層的不足，未必能改善乾眼症狀。（本報資料照片）

許多人眼睛乾澀，會點人工淚液，但往往不見改善。台灣 台安醫院眼科主治醫師鄭碩方表示，眼睛表面的淚水由水液層、黏液層和脂質層共同組成，這三種成分缺一不可，光是點人工淚液，只是補充水液層的不足，未必能完全改善乾眼的症狀。

淚液分三層 別只補充水

一年四季都可能發生乾眼症，鄭碩方說，若常覺得眼睛疲勞、容易乾澀、刺痛、有異物感、灼熱感，甚至出現視力模糊，都可能是乾眼症問題。若長期為乾眼症所苦，建議應到眼科做檢查，才能確定可能引起眼睛乾澀的原因，再對症治療改善。

淚液有三層，最內層為結膜杯狀細胞製造分泌的「黏液層」，主要讓淚水可平均分布在眼球表面；中間層為「水液層」，主要讓眼睛濕潤；最外層則為「脂質層」，可將水分鎖住，減少蒸發。鄭碩方指出，許多人以為眼睛乾，靠人工淚液就可以緩解症狀，但若合併有脂質層不足，也就是缺油問題，就會導致淚水不斷蒸發，點再多藥水，效果都不好，必須進一步檢查油脂不足的原因。

如長期發炎 以藥水改善

鄭碩方表示，淚水中的油脂成分是由眼瞼內的瞼板腺製造，有些人可能因為感染或慢性發炎，眼部沒做好清潔，卸妝沒做好，造成瞼板腺堵塞萎縮或其他眼瞼疾病，導致脂質層油脂缺乏。因此，若是點了人工淚液，症狀並未改善，甚至更不舒服，一定要到眼科尋求專業協助。

過去乾眼症通常只做「淚液分泌測試」，來判斷是否淚水分泌不足，在五分鐘內淚水分泌量可否沾溼試紙達10mm以上，一旦淚液少於5mm，就確診為乾眼症。但要判斷脂質是否不足，則可透過「脂液檢查儀」，以非侵入性、光干涉原理來檢查脂質層厚度和油脂的分布情況，評估瞼板腺的脂質分泌是否正常。若眼睛有長期慢性發炎情形，除了點人工淚液，還可以搭配使用消炎藥水，藥膏來改善。

早晚熱敷 約15~20分鐘

若瞼板腺有阻塞，鄭碩方表示，每天可早晚熱敷眼睛，以40至45℃熱毛巾或熱敷眼罩，每次熱敷15到20分鐘。但提醒若購買一般藥妝店販售的熱敷眼罩，要注意局部加熱的溫度和時間是否足夠，建議使用專業醫療用眼罩為宜。

此外，也可至眼科門診，接受瞼板腺熱脈動治療，加熱瞼板腺，在眼瞼板外利用脈動式按摩，軟化並疏通瞼板腺內阻塞的油脂。此治療效果可持續九個月至三年，但目前仍屬自費，尚未納入健保 給付。

現在的人一直盯著3C產品，眨眼次數減少，長期待在冷氣房、戴隱形眼鏡、熬夜，容易讓淚水蒸發，導致眼睛乾澀，使乾眼症的機率增加，鄭碩方提醒，調整生活方式，眼睛適度休息相當重要。

緩解乾眼症4方式

●點人工淚液

●確認脂質層是否不足，搭配藥膏改善

●瞼板腺阻塞，每天早晚熱敷

●熱脈動治療