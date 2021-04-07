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飄霧眉過敏 腫成兩條蚯蚓

記者黃惠群／綜合報導
施作飄霧眉前，應先了解自身體質，以免發炎感染。圖為示意圖。(本報資料照片)
施作飄霧眉前，應先了解自身體質，以免發炎感染。圖為示意圖。(本報資料照片)

眉毛是臉部美感的重點之一。眉毛稀疏，看起來較沒精神、氣色不好，外傳也會影響運氣，最近流行做「飄霧眉」來打造理想的眉型。醫師提醒，施作前應先了解自身體質，過敏體質者易產生發炎、感染問題，必須慎防。

一名20幾歲女性施作飄霧眉後，眉毛局部皮膚腫脹像「兩條蚯蚓」，治療快4個月才消腫；另一名35歲女性施作飄霧眉1個月後，起膚色丘疹，經醫師診斷為扁平疣；也有施作眉型失敗，變成「雙眉尾」，須洗眉重做。

傳統紋眉技術工法類似刺青，是將帶有顏料的針刺入皮膚，紋出眉毛，雖效果持久，但無毛流感、顏色較深，不自然。近年則出現「飄眉」、「霧眉」及「飄霧眉」的技術工法。

挑選合格店家與美容師

「飄眉」是根根分明的仿真眉毛，一條一條的描繪上色，會有一根根的毛流感，就算不上妝也自然，打造原生眉毛感；「霧眉」是整片眉毛都打上底色，讓眉毛像上過眉粉，但無法創造毛流感。「飄霧眉」則號稱結合飄眉及霧眉的優點。

針對有人接受飄霧眉恐發生發炎、感染的現象，開業皮膚科醫師趙昭明表示，施作前務必要了解自身體質，凝血功能不好或有慢性疾病、糖尿病、紅斑性狼瘡等免疫力不佳者，以及過敏體質如蟹足腫、異位性皮膚炎等患者，施作後易產生皮膚病變，傷口色素沉澱、有疤痕，因此要挑選合格店家與美容師，並注意使用器械必須消毒。

「雙眉尾」須洗眉重做

 

趙昭明指出，門診遇過飄霧眉店家未依顧客眉型調整，導致患者的眉毛出現「雙尾巴」，因為患者原本眉尾比較彎，但施作的眉尾卻拉直，形成「雙眉尾」，必須洗眉重做。

趙昭明說，如果飄霧眉的眉毛顏色不夠深或眉毛太細、太短，都可以補色、加長及加粗，不用洗眉，但是要調整眉毛的彎度、形狀及高低位置則比較難，建議要洗眉重做。

研究顯示，飄霧眉所使用的黑色染劑通常會混一些白色染劑，主要成分為氧化鐵，部分則是二氧化鈦，施打一般雷射後，會使白色顆粒直接「還原」，變成黑色與深藍色，反而更難洗去原本的飄霧眉。

提醒施作飄霧眉前，務必三思未來可能進行移除時的困難與風險。

飄霧眉4重點

●了解自身體質，小心發炎

●挑選合格店家、美容師，注意器械消毒

●眉毛顏色不夠深或太細、太短可補色，不用洗眉

●若要調整「彎度」、「形狀」及「眉毛高低位置」，需洗眉重做

流感 過敏 糖尿病

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