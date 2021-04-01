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青壯年也會心臟病 良好生活習慣、定期健檢不可少

健康醫療網／記者林怡亭報導
（圖：健康醫療網提供）
（圖：健康醫療網提供）

台灣日前一位未滿40歲的企業高層人士愛子於去年底寒流來襲前夕，在台大校園練跑時不幸發生心肌梗塞撒手人寰。

臺北市立聯合醫院中興院區核子醫學科主治醫師韓登宇表示，一般而言，提到心血管疾病時，大家總是會下意識地跟老年人聯想在一起。然而根據美國心臟學會統計，在40~59歲的中壯年中，有5~6%的人已經有心血管疾病，而其中更有2~3%的人會發生心肌梗塞。而在20~39歲的年輕人中，雖然發生率不到1%，但也並非心血管疾病的絕緣體，臨床上也不乏年輕人發生心肌梗塞甚至猝死的案例。造成青壯年心血管疾病的元兇除了最常見的冠狀動脈硬化狹窄之外，還包括先天性冠狀動脈結構異常、異常凝血、自體免疫疾病、非法藥物濫用，以及冠狀動脈痙攣等等。

心血管疾病危險因子 青壯年患者多半有一項以上

韓登宇指出，心血管疾病的危險因子包括高血壓、高血脂、肥胖、抽菸等等，而青壯年心血管疾病患者也多半具有一項以上的危險因子，偶爾也能遇見少數沒有明顯危險因子的健康案例。

30~50歲的年齡層大多是家庭中的最主要經濟與照顧的來源與支柱，一旦發生心肌梗塞或其他嚴重心臟血管疾病時，往往會對家庭帶來嚴重的衝擊，也因此減少心血管事件發生的可能性是青壯年族群不可忽視的重要課題。

改變生活型態 有症狀快就醫

除了積極以改變生活型態或服用藥物的方式克服危險因子之外，若有任何心臟血管疾病方面的症狀，例如胸悶、胸痛、不明原因的氣喘或運動耐力下降等等，或是家族中有長輩或平輩在較年輕時發生心血管疾病之家族史，都應該由心臟科專科醫師評估，並進行相關檢查以排除或早期發現心血管疾病的發生。

潛在心臟疾病不自知 定期檢查保健康

韓登宇提醒，即便是不到40歲且過往自覺健康的人，也有可能已經患有潛在的心臟與心血管疾病而不自知。在此提醒民眾，有任何症狀千萬不可輕忽大意，應立即向專科醫師求助。勤運動，戒除菸酒檳榔等不良習慣，並定期進行健康檢查，不要讓難以挽回的憾事有發生的機會。

資料來源：健康醫療網

https://www.healthnews.com.tw/news/article/49565/

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