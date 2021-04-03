我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

1張圖：美1億128萬人已打疫苗 逾55.4萬死

選後首受訪 杭特曝拜登哭求勸戒毒、避談筆電提問

定期檢查「腸」保健康 別讓息肉變成癌

王思慧
醫師建議50歲以上民眾應利用2年一次的糞便潛血檢查，確保「腸」的健康。（圖：台灣門諾醫院提供）
醫師建議50歲以上民眾應利用2年一次的糞便潛血檢查，確保「腸」的健康。（圖：台灣門諾醫院提供）

一名50歲戴姓男子有痔瘡問題，前陣子出現血便、糞便變細，認為自己有痔瘡才會出血，拖了1個月才做大腸鏡檢查，發現有第一期升結腸癌。醫師提醒，50歲以上成人每15人中就會有1人會罹患大腸癌，建議50歲以上民眾應利用2年一次的糞便潛血檢查，確保「腸」的健康。

台灣門諾醫院腸胃內科醫師戎伯岩表示，根據台灣國健署資料顯示，50歲以上糞便潛血陽性者，2人有1人有大腸息肉，5人有1人是癌前期大腸息肉，20人中則有1名是大腸癌。早期發現早期治療是痊癒率提高，以第一期、第二期的患者來說，5年存活率超過70%，第三期雖因淋巴結轉移，但5年存活率仍有50%以上。

醫師表示，大腸息肉演變成大腸癌約需要8至10年的時間，多數的大腸息肉沒有症狀、不影響生活，因此民眾不易察覺，唯有定期檢查，才能及早切除，預防癌症的形成。

雖然維持良好的生活與飲食習慣能夠降低約30%的大腸癌風險，不過篩檢更重要。醫師呼籲年齡超過50歲、有肥胖、抽菸、久坐，缺乏運動、有腺瘤性息肉、家族性腺瘤性息肉症、炎性腸道疾病家族病史者，以及飲食上總是高熱量低纖維等危險因子者，都應提高警覺定期檢查。

以往大腸癌患者多是中老年人居多，但隨著生活型態的改變，近年來也不乏30至40歲的年輕人罹病。醫師強調，大腸癌早期幾乎沒有症狀，通常出現血便、解便習慣，糞便性狀改變、體重減輕、腹部疼痛、腸道阻塞、體力變差等症狀時都已是晚期表現，建議定期檢查。

台灣 癌症 肥胖

上一則

我的經驗／雙重疾病衝擊 皮膚科名醫險得憂鬱症

延伸閱讀

癌症治療不中斷 關鍵在營養充足

癌症治療不中斷 關鍵在營養充足
紐約客談／要孩子上學還是保健康？家長揪心

紐約客談／要孩子上學還是保健康？家長揪心
小心大腸息肉變成癌 定期檢查保「腸」健康

小心大腸息肉變成癌 定期檢查保「腸」健康
清爽可口 醋漬蘿蔔

清爽可口 醋漬蘿蔔

熱門新聞

(取材自健康醫療網)

半夜肚子痛 肚臍周圍、上下腹痛可能是什麼病？

2021-03-27 01:30
一般人以為配偶意外過世帶來的打擊比因慢性疾病過世還大，許多悲傷輔導學家提醒，長期臥病過世，照顧者承受的哀痛也不亞於配偶突然死亡，更要小心「慢性悲傷」。 （取材自pixabay）

老伴離世…「被留下的人」慢性傷痛 身心靈恐出狀況

2021-04-01 07:00
圖片來源 ／健康醫療網

3秒膠黏到手別用力拔 清除妙招有3種方法

2021-03-31 02:00
民眾拿到健康檢查報告後，得依「台灣慢性疾病風險評估模型」，自行輸入健檢報告數據，計算未來10年後罹患冠心病、腦中風、糖尿病、高血壓、心血管等5種慢性疾病的風險。圖／台灣國民健康署提供

線上自評5種慢性病罹患風險 醫：嚴防無預警猝死

2021-03-29 18:08
圖片來源 ／健康醫療網

準人妻長髮遮腫瘤 婚前決心切除...醫：差點變惡性

2021-03-30 00:30
聊死亡是需要挑時機，但也不是那麼難開始。（圖／unsplash）

掌握8時機7原則 與家中長輩談談死亡這件事

2021-04-02 07:30

精彩推薦

data-matched-content-rows-num="10,4" data-matched-content-columns-num="1,2" data-matched-content-ui-type="image_sidebyside,image_stacked"

超人氣

更多 >
不斷更新／台太魯閣號火車出軌 死亡50人 178人輕重傷

不斷更新／台太魯閣號火車出軌 死亡50人 178人輕重傷
楊安澤已經出院 將回家休養

楊安澤已經出院 將回家休養
紐約中央公園 亞裔一家三口遭襲 嫌犯：你們總占得先機

紐約中央公園 亞裔一家三口遭襲 嫌犯：你們總占得先機
「中國人別來美」惹議 德州韓裔參選人：只針對共產黨

「中國人別來美」惹議 德州韓裔參選人：只針對共產黨
駕車衝國會撞死1警 25歲男遭擊斃

駕車衝國會撞死1警 25歲男遭擊斃