我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

不斷更新／台太魯閣號火車出軌 37人無生命跡象

俄州副州長堅稱「武漢病毒」 亞裔居民寫信抗議

過貓、紫蘇…春季養生 多吃帶苦野菜嫩芽

羅建怡
熟齡族應多吃白肉魚。 （記者羅建怡／攝影）
熟齡族應多吃白肉魚。 （記者羅建怡／攝影）

中醫常說，「春季宜養肝」，通常建議多吃綠色蔬菜，像是白花椰菜、青花椰菜、芥蘭、菠菜、高麗菜等；台灣涵碧樓日式料理廳主廚游敦勛說，日本人會在春季多吃「帶點苦味的野菜嫩芽」，像是過貓、紫蘇葉，適合熟齡，也是春日絕佳的養生美食

游敦勛建議，過貓可炒可燙，他的作法是「先用洗米水洗菜」，捲曲難洗的髒汙較易清洗，接著以清水加鹽川燙，川燙時要保持大火滾水，較不易氧化變色，接著冰鎮、扭乾後保存，可保持一兩天青綠與清爽口感，上桌前再淋一點煎培胡麻醬，就很美味。

紫蘇風味清香，四季皆有，且可清熱解毒，對熟齡朋友來說也是絕佳選擇。游敦勛說，日本人常藉其改善體質，泡茶喝還可緩解花粉症，他推薦「紫蘇醋」，做法是到中藥店買些乾燥紫蘇，洗淨後以熱水煮過、調蘋果醋，再加入些山藥即可；也可以用來裹粉油炸；或是乾燥紫蘇加鹽、糖醃漬成開胃小菜。

此外，熟齡族應該多吃白肉魚，像是春天正值產卵期、特別肥美的鯛，以及比目魚、土魠、鰈魚、鱸魚、紅魽、鰤魚(青甘)、黃帶擬鰺(甘仔)和雞仔魚等，游敦勛說，白肉魚膠質豐富，脂肪含量大多比紅肉魚來得少，吃起來清爽且熱量低，更適合熟齡族；但最好少吃亮皮魚，像是秋刀、肉魚、白帶魚等，這類普林含量較高。

熟齡族也要特別注意生活作息，最好晚上10點前休息，早睡也可養肝。

日本 台灣 美食

上一則

偏頭痛受不了 為何吃止痛藥沒用?

延伸閱讀

梅花不見了

梅花不見了
壽司郎的醬油

壽司郎的醬油
跟著奶奶走穀雨（上）

跟著奶奶走穀雨（上）
台長庚大學攜手國防醫學院 發現紫蘇能抗新冠申請專利

台長庚大學攜手國防醫學院 發現紫蘇能抗新冠申請專利

熱門新聞

(取材自健康醫療網)

半夜肚子痛 肚臍周圍、上下腹痛可能是什麼病？

2021-03-27 01:30
一般人以為配偶意外過世帶來的打擊比因慢性疾病過世還大，許多悲傷輔導學家提醒，長期臥病過世，照顧者承受的哀痛也不亞於配偶突然死亡，更要小心「慢性悲傷」。 （取材自pixabay）

老伴離世…「被留下的人」慢性傷痛 身心靈恐出狀況

2021-04-01 07:00
腹主動脈瘤被稱為「隱形殺手」，腹部疼痛時，往往已經破裂。(本報資料照片)

腰痛爬不起來 以為吃壞肚…竟是腹主動脈瘤破裂

2021-03-23 02:00
（圖：健康醫療網提供）

吃降血脂藥 這3種食物千萬別碰 藥師告訴你下場

2021-03-24 01:20
民眾拿到健康檢查報告後，得依「台灣慢性疾病風險評估模型」，自行輸入健檢報告數據，計算未來10年後罹患冠心病、腦中風、糖尿病、高血壓、心血管等5種慢性疾病的風險。圖／台灣國民健康署提供

線上自評5種慢性病罹患風險 醫：嚴防無預警猝死

2021-03-29 18:08
圖片來源 ／健康醫療網

3秒膠黏到手別用力拔 清除妙招有3種方法

2021-03-31 02:00

精彩推薦

data-matched-content-rows-num="10,4" data-matched-content-columns-num="1,2" data-matched-content-ui-type="image_sidebyside,image_stacked"

超人氣

更多 >
華人非法改建兩家庭變七家庭 重罰30.2萬

華人非法改建兩家庭變七家庭 重罰30.2萬
不斷更新／台太魯閣號火車出軌 已37人無生命跡象

不斷更新／台太魯閣號火車出軌 已37人無生命跡象
「母女不安等地鐵」 仇恨亞裔議題登「紐約客」封面

「母女不安等地鐵」 仇恨亞裔議題登「紐約客」封面
「有種來跟我打」 菲律賓拳王向攻擊亞裔者宣戰

「有種來跟我打」 菲律賓拳王向攻擊亞裔者宣戰
疫苗之亂華人心聲：預約網站無中文 想打卻搶不到名額

疫苗之亂華人心聲：預約網站無中文 想打卻搶不到名額