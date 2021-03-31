放假狂玩3C產品 女童近視單月暴增百度
台灣南投縣一名小學二年級王姓女童近期赴衛福部南投醫院眼科檢查，因為她的近視竟在寒假失控暴增100度，令家長擔憂；醫師呼籲家長不能輕忽近視，更必須積極協助孩子防範及治療。
南投醫院眼科主任何建賢說，一般而言，小一至小四平均每年增加100至125度，小四至國三平均增加75至100度，高中後速度減緩平均50至75度，大學後則約為每年增加25度，所以愈早產生近視將來變成高度近視的機會也就愈大。
王姓女童在短短一個多月時間就暴增100度，經診治詢問，這才知道她在年節和寒假期間，長時間看電視、玩手機或電動玩具，又沒按時滴點控制度數的散瞳劑，造成近視度數加速暴增。
何建賢表示，近視在近年來已被明確定義為疾病，而近視度數增加，重新配置眼鏡，不僅花錢更恐形成高度近視，衍生視網膜剝離、黃斑部病變、青光眼、白內障等併發症，若不注意可能會失明，家長不能輕忽，更必須積極協助孩子防範及治療。
南投醫院提醒，3C產品易導致長時間及近距離用眼，嚴重違反近視防治原則，建議家長多陪小孩從事戶外活動，限制小孩閱讀及使用電子產品時間，理想狀況應每半小時就休息10分鐘，有助降低近視過早發生或度數增加。
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