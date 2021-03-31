放假狂玩3C產品 女童近視單月暴增百度

醫師呼籲家長不要輕忽孩子近視問題，應及早協助防範及治療。圖非當事女童。（圖：台灣南投醫院提供）

台灣 南投縣一名小學二年級王姓女童近期赴衛福部南投醫院眼科檢查，因為她的近視竟在寒假失控暴增100度，令家長擔憂；醫師呼籲家長不能輕忽近視，更必須積極協助孩子防範及治療。

南投醫院眼科主任何建賢說，一般而言，小一至小四平均每年增加100至125度，小四至國三平均增加75至100度，高中後速度減緩平均50至75度，大學後則約為每年增加25度，所以愈早產生近視將來變成高度近視的機會也就愈大。

王姓女童在短短一個多月時間就暴增100度，經診治詢問，這才知道她在年節和寒假期間，長時間看電視、玩手機 或電動玩具，又沒按時滴點控制度數的散瞳劑，造成近視度數加速暴增。

何建賢表示，近視在近年來已被明確定義為疾病，而近視度數增加，重新配置眼鏡，不僅花錢更恐形成高度近視，衍生視網膜剝離、黃斑部病變、青光眼、白內障等併發症 ，若不注意可能會失明，家長不能輕忽，更必須積極協助孩子防範及治療。

南投醫院提醒，3C產品易導致長時間及近距離用眼，嚴重違反近視防治原則，建議家長多陪小孩從事戶外活動，限制小孩閱讀及使用電子產品時間，理想狀況應每半小時就休息10分鐘，有助降低近視過早發生或度數增加。