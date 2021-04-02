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偏頭痛受不了 為何吃止痛藥沒用?

陳碧珠
女性較易偏頭痛，罹患憂鬱症、焦慮症的機率也較高。(Getty Images)
女性較易偏頭痛，罹患憂鬱症、焦慮症的機率也較高。(Getty Images)

頭又痛了，痛起來像要炸開似的，吃止痛藥也沒用！如果你曾經頭痛，超過半天都沒辦法緩解，一個月至少發生2至3次，小心，偏頭痛可能找上你。

台北榮總神經內科主治醫師吳致緯表示，台灣約有200萬人飽受偏頭痛困擾，盛行率約9.1%，女男比約2比1至3比1。研究文獻指出，偏頭痛患者透過電腦斷層或磁振造影檢出腦結構異常比率僅0.3%至0.4%，顯示偏頭痛非結構性的器官問題。

發生原因 與基因、壓力有關

「偏頭痛」是一種疼痛引起的疾病，好發於20至50歲的青壯年，不僅生活品質受影響，也影響工作表現。馬偕醫院神經內科主治醫師陳律安指出，偏頭痛無法透過影像檢查診斷，抽血也檢查不出病因，常被人誤解「無病呻吟」。臨床上，因頭痛就醫的民眾，偏頭痛占一半以上，但整體就醫率卻不到兩成。

偏頭痛發生的原因，主要與基因、環境、壓力有關。吳致緯說，有醫界研究發現，偏頭痛的發生，與血液中的神經胜肽CGRP（calcitonin gene related peptide）濃度上升有高度相關性。

根據頭痛頻率 三方面改善

長年偏頭痛的患者，罹患憂鬱症、焦慮症的機率較高，甚至自殺風險也高。陳律安說，其實偏頭痛是可以治療的，可根據頭痛發生頻率，從非藥物治療、急性藥物治療、預防藥物治療三方面著手改善。

•倘若一個月只有兩、三天偏頭痛且有規律性，建議建立「頭痛日記」，記錄可能的誘發原因，例如喝酒、咖啡、工作壓力、情緒、氣候、睡眠不足、生理期等，只要避開或找對方法處置如放鬆訓練，多半可以處理改善。

•頭痛急性發作一小時內吃止痛藥，通常可有效緩解疼痛，但多數人都是忍到受不了才吃藥，常錯過了黃金治療時間而無法止痛。

•慢性偏頭痛患者（每月頭痛15天以上或每月有8次以上頭痛，且持續三個月以上），可考慮預防性藥物治療，每天服藥三到六個月，確實記錄頭痛日記，可慢慢看出治療成效。

預兆型偏頭痛 中風風險高

偏頭痛患者中，三分之一至五分之一為「預兆型」偏頭痛，吳致緯說，此類頭痛發作前，會出現視覺症狀如鋸齒狀或是有稜角的亮光、半邊麻木感覺、講話遲緩等神經症狀。

台北榮總頭痛團隊曾用健保資料庫研究，小於45歲的女性若有偏頭痛，會增加3倍缺血性腦中風風險，若又是預兆型偏頭痛女性，缺血性腦中風風險可達5.79倍。

吳致緯說，預兆型偏頭痛的發生機轉，是腦中皮質傳播性抑制（CSD）腦血流發生改變進而引發預兆。而CSD的發生，主要因為基因、血管內皮細胞調控異常以及血中凝血功能異常三大原因導致，進而增加發生缺血性腦中風的風險。針對這類患者，目前尚無藥物預防腦中風，但建議不要抽菸、避免服用含雌激素的避孕藥物，以降低發生風險。

中風 台灣 健保

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