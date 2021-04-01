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服用降血脂藥 三種食物、一類運動要避免

藥物食品安全週報
(取材自台灣衛福部藥物食品安全週報)
(取材自台灣衛福部藥物食品安全週報)

台灣衛福部食品藥物管理署邀請台北市聯合醫院陽明院區藥劑科蘇柏名藥師，為大家說明服用降血脂藥時，哪些食物不能同吃，以及哪些運動不能一起做。

蘇柏名提醒，民眾在使用Statin類降血脂藥品時，有以下幾點要注意：

1.避免飲用葡萄柚汁

不僅不可同時吃，即使隔開時間仍不建議！因為葡萄柚汁裡面的呋喃香豆素（furanocoumarin）會影響許多此類藥品的代謝，抑制肝臟代謝酵素CYP3A4，讓身體裡有過高的藥品濃度，且此物質在身體要經過很久才會被代謝，甚至可長達二至三天，進一步增加藥品的副作用。

2.避免與燕麥一起吃

雖然燕麥具有豐富的膳食纖維，低糖又營養，但是並不建議和Statin類的藥品一起吃。因為高纖維的燕麥，反而會降低藥在腸胃道的吸收率。換言之，會讓身體因此無法獲得足夠的藥量來控制疾病。不過這種物理性的影響，只需要食用時間相隔二至四小時即可避免。

3.避免同時服用紅麴

有些民眾為了降血脂會自行購買保健產品，最常見就是紅麴。但是，紅麴菌素的結構與Statin類藥品相似，有類似作用，當你已經服用降血脂藥品，就不建議額外攝取紅麴類保健食品，因為兩者併用會使血液中的藥品濃度增加，可能會加重肌肉痠痛、無力等副作用，嚴重恐造成橫紋肌溶解或導致肝腎損傷。

4.避免進行高強度的離心運動

服用降血脂類藥品的民眾，不建議進行高強度的離心運動。此運動主要利用重量與地心引力對抗，於短時間對身體進行高強度的肌力訓練，若有在使用Statin類藥品的民眾，進行此種訓練恐引發橫紋肌溶解症，建議進行緩和的有氧運動，像是慢跑、快走、游泳等。

食藥署提醒，想要改善高血脂，最重要的還是調整生活習慣，飲食方面應該要低油、低糖、低鈉，也盡量避免攝取反式脂肪酸，多以植物油取代動物油，並且多攝取蔬菜、水果，維持理想體重，才能讓「油管」回復成清澈、健康的血管！(取材自台灣衛福部藥物食品安全週報)

想改善高血脂，最重要的還是調整生活習慣，飲食方面應該要低油、低糖、低鈉，才能讓「...
想改善高血脂，最重要的還是調整生活習慣，飲食方面應該要低油、低糖、低鈉，才能讓「油管」回復成清澈、健康的血管。(Getty Images)

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