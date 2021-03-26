一覺起來脖子動彈不得 這類人最容易落枕

(取材自健康醫療網)

很多人曾有這種經驗，早上起床發現脖子僵硬、動彈不得，起床用力的時候疼痛不已，有時候還必須維持奇怪的姿勢才能行動，原來是落枕了。落枕其實是中醫名詞，也稱為失枕，台北慈濟醫院中醫部針傷科李昌狄醫師表示，發生原因其實就是頸部肌肉 或其他軟組織的損傷，西醫一般稱急性頸椎關節周圍炎。腫痛發炎的急性期可以冰敷，其他時間則應熱敷，而針灸也可幫助舒緩症狀、加速恢復。

長期姿勢不良、枕頭不合 頸部肌肉損傷

一般落枕是因為長期姿勢不良引起，如低頭滑手機 、用電腦，或是枕頭寢具不合，通常傷害是長久累積造成；而原本就緊繃的肩頸肌肉，再加上環境溫度低、不良睡姿、急性外力傷害等誘發，就可能引起急性頸部肌肉發炎。李昌狄醫師提醒，若除了脖子僵硬、疼痛外，出現其他如頭痛劇烈、手麻、肢體無力、發燒、噁心想吐等症狀，務必要就醫，有可能為腦膜炎、中風 或腦出血徵兆。

落枕復原關鍵 休息勿勞累

若起床時發現自己落枕，李昌狄醫師說就應該要休息，不應勞動。他進一步指出，這邊指的休息並非躺在床上，而是不要過度使用頸肩部肌肉，例如低頭、搬重物、運動等，應讓肌肉放鬆，若正處於腫痛症狀明顯的急性發炎期，常見於急性外傷造成之落枕，6小時內建議可以冷敷，之後熱敷；或在醫師指示下服用消炎止痛藥、肌肉鬆弛劑等，接受針灸也能大幅改善症狀，並縮短病程。

針灸疏通經絡 改善症狀縮短病程

中醫針灸會針對經絡的走向，找出相對應的穴位，常見如膀胱經、膽經等，李昌狄醫師提到，會因個人疼痛位置不同做調整，選擇適合的經絡。針灸有很多不同方式，他個人在針灸時不會針對患部進行，特別是局部腫痛症狀顯著時，過度刺激反而不利於修復，這時可選擇遠端取穴，例如頭皮、手部或足部穴位，但有些狀況仍有需要局部針刺，該用何種穴位治療仍應就醫師專業現場評估。除此之外，給予舒筋的中藥如葛根、白芍等，或是中醫外用貼布行氣活血，都是很好的輔助方式。

不痛不等於痊癒 持續姿勢不良易復發

若需要伸展肌肉時，注意不要太過用力，角度不要太大，避免二次傷害。通常落枕在3至5天內會復原，但若無法妥善治療及休息，則可能造成後遺症。李昌狄醫師指出，若疼痛僵硬未調養痊癒，肩頸局部肌肉筋膜緊繃，長時間就可能造成較大範圍之筋膜結構錯亂，而變成慢性肩頸痛與反覆落枕。另需注意如果長時間沒有恢復，也可能是其他嚴重問題而非單純肩頸肌肉損傷，這時應盡快就醫診治。

很多民眾常常治療後覺得不痛便以為好了，但其實肩頸肌肉損傷仍未完全復原，若持續姿勢不良、長期勞動，很容易又會再度復發。

若是落枕過於頻繁，可檢視環境是否合宜，如枕頭、寢具，是否有冷氣對頸椎直吹等；頸椎結構有無異常、辦公姿勢是否不良。李昌狄醫師提醒，枕頭挑選應至店面試躺，給予頸椎足夠的支撐，減少肩頸負擔，生活中應避免長時間低頭，半小時至一小時應起身活動肩頸，才能遠離落枕，睡個好覺。

資料來源：健康醫療網

https://www.healthnews.com.tw/news/article/49465/

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