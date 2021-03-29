15個親子運動 全家增進肌力、活化腦力！

家長應在孩子還小時，就養成親子運動好習慣。(取材自Pexels)

●有助腦力發展 增進親密關係

現代社會以小家庭為主，不少父母工作繁忙，常錯失陪伴孩子成長的關鍵時刻，台灣 經國管理與健康學院觀光休閒與健康系副教授林怜利建議，每周至少和孩子一起運動兩次以上，不用花很多的時間，就能增進彼此的親密關係，能適時提供孩子成長過程中需要的情感支持；此外，親子 運動還有助於腦力發展，可促進腦內啡分泌，讓心情愉悅，同時還能了解家人會不會容易喘、體能、協調性是否正常等健康狀況。

此外，林怜利舉中央大學認知神經科學研究所洪蘭教授發表於「信誼兒童發展研討會特報」的文章中所分享的科學研究為例，指出運動可以刺激海馬迴中一種幫助神經生長的蛋白質活化，能增加長期記憶；還能提升人的警覺性、注意力，讓心智最佳化。

「如果父母熱愛運動，也會帶動孩子喜歡運動，或許運動項目不同，但都能達到鼓勵孩子運動的效果。只是不建議用硬逼的方式，可循循善誘幫助他們找到有興趣的運動。」林怜利分析，「孩子越小越好引領，建立他們的興趣。幼稚園、小學最適合，再大一些，他們就有自己的夥伴和生活圈。如果孩子能從小養成運動習慣，當青春期到來，父母就能有一種方式去維繫、關心孩子。」她也叮嚀，不管什麼運動，都要注意安全性和正確的運動方式。

●籃球等9運動 最適合小家庭

哪些運動適合親子同樂呢？林怜利推薦：1.籃球、2.足球 、3.羽球、4.排球、5.直排輪、6.騎腳踏車、7.慢跑、8.游泳、9.玩飛盤等，可從中選擇有興趣的進行。「在這些活動中，孩子的雙親也能從旁指導，培養他們生活技能，包括：自信、互動、團隊合作、遵守規則。」運動頻率最好維持在一周兩次以上，如此才能達到該有的運動量，以及培養親子感情的功用。

同時父母也可以設定簡單、易達成的目標，讓孩子去挑戰，享受在運動中互動的樂趣，如果有達到，可發送貼紙或記點來獎勵，以月為單位，累計到一定程度，就可兌換獎品。

如果互動的人數夠多，來一場刺激的「飛盤躲避球」也是不錯的選擇，「就和一般的躲避球一樣，雙方分成兩隊，線內和線外都要站人，參加的人要將對方射出的飛盤穩穩接住，掉了就要重來。」

●不怕天氣濕冷 室內也能進行

冬天天氣寒冷，有時還下雨，林怜利也受董氏基金會邀請而設計「六招親子雙人運動」，這運動可在室內進行。「這些動作三〜四歲的孩子就能做了，不過父母需注意孩子動作的正確性，避免受傷。」

林怜利說明，六套運動中，「上跳下蹲敏捷好」和「快跑慢走協調好」，對於身體幫助最大，因為彈跳能幫助孩子增加骨質密度，還可以鍛鍊大腿和小腿的肌耐力，如果孩子有心儀的體育競技項目，如短跑、籃球等，這兩個動作也能幫助他們訓練爆發力和彈性，讓他們贏在起跑點。

這六種動作一天做十組，大概只需要花十分鐘的時間，就能有效率的鍛鍊身體，並且能陪伴孩子、增加彼此的親密度。此外，這些動作也適合拉筋，若假日和孩子出去進行較為劇烈的運動，事前也可透過「六招親子雙人運動」來暖身。

林怜利指出，運動後的一小時是黃金時間，「這時候人的專注力最好，適合念書、學習，做一些需要集中注意力的事。」她每天運動完簡單盥洗後，就會開始唸書，把握住運動後身體的最佳狀態，也推薦家長善用這時間，幫助自己和家人更有效率的完成工作。

(點此看：6招親子雙人運動影片示範https://www.youtube.com/watch?v=oGTpM_GQX7g)

(本文授權轉載自「大家健康雜誌」2021年1月號https://healthforall.com.tw/?action=article_in&id=5119

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