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抱小孩抱到手腕痛 「媽媽手」千萬別做這件事

健康醫療網／記者黃心瑩報導
（圖：健康醫療網提供）
（圖：健康醫療網提供）

台灣一名新手媽媽小萍，因為小孩哭鬧只能抱著哄，連入睡都必須直立抱著孩子才願意入睡，結果手腕連到大拇指側越來越痛，有時候甚至不抱小孩都會痛，冰敷、痠痛貼布也都無效，只好趕緊到復健科就醫，發現自己就是典型的媽媽手。嘉義長庚醫院復健科主治醫師許宏志表示，這類患者不適宜局部推拿按摩，可能會使症狀更加嚴重。

反覆、過度使用手腕 使肌腱局部發炎

因為過度或不當使用手腕，造成局部肌腱發炎，大拇指根部也就是手腕橈側疼痛，是稱作迪克文氏腱鞘炎的狹窄性肌腱滑膜炎，可能侵犯到屈曲或伸直之肌腱，若發生於手腕橈骨處，稱為媽媽手，若是手指關節僵硬無法彎曲，則可能為板機指，兩者有時候會同時發生。

因好發於懷孕婦女、40歲以上、操持家事的媽媽們，才被俗稱為媽媽手。許宏志醫師表示，不僅發生於女性身上，隨著年紀增長，軟組織、肌腱的彈性降低，若長期搬重物、轉動螺絲、用滑鼠，也可能造成局部肌腱發炎。通常活動大拇指或握拳轉動手腕時最為疼痛。若疼痛更深層，也不排除是橈骨缺血性壞死，但通常好發於止痛藥攝取過量或是喜飲烈酒的人身上，一般人較為少見。

物理治療、藥物搭配護具 不建議局部推拿

透過軟組織超音波檢查或是核磁共振檢查，可找出發炎的肌腱及有無積水，許宏志醫師分享，通常確診後會以超音波、電療、低能量雷射等物理治療，並搭配非類固醇類抗發炎藥物，或局部注射低劑量類固醇可改善發炎情況，為避免惡化，也可使用手腕護套或護腕，使手腕保持直不彎曲用力。此類患者不建議局部推拿按摩，會使發炎及疼痛加劇，增加治療難度。

急性疼痛期後 熱敷、復健操不可少

除了治療之外，平常可搭配手部復健操練習，如雙手水平伸直，手握毛巾扭轉，如催動摩托車油門動作，但許宏志醫師提醒，復健操要在急性疼痛期過後才能進行，日常也可溫敷、熱敷或擦凡士林保養。若媽媽手症狀長期治療未改善，要注意平常錶帶是否太緊壓迫，他曾於門診遇過30多歲女性，非常配合治療都未改善，深究後才發現是患者運動時戴測量心跳的運動手錶，因綁很緊，反而壓迫橈側神經才造成疼痛。

資料來源：健康醫療網

https://www.healthnews.com.tw/news/article/49442/

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