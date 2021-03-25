我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

全球塞船「衛生紙之亂」恐上演？木漿出貨拉警報

新疆棉風波 NIKE也中槍 眾星切割「停止合作」

20歲就開始退化…器官變老有時間表 及時存老本

吳貞瑩

只要年過20歲，身上的器官就會一一排隊要進入退化了。醫師提醒，最好趕在器官退化之前，預為厚植基礎，否則等到50歲才想存骨本、60歲才想培養腦力，就會事倍功半，錯失黃金時間。

台北醫學院附設醫院家庭醫學科醫師陳宥達說，很多人都以為自己是在邁入中老年之後，健康才開始走下坡的。事實上，許多器官的老化年齡，啟動地比我們想像得早。

每人的體質各異，但平均來看，幾個主要器官老化的時間，分別是：20歲時肺功能和肺活量會開始下降，35歲時骨質不會再增加且可能逐步流失，40歲後心臟和腦部功能開始老化，不僅相關疾病發生率增加，記憶力也漸漸不如年輕時。

到了50歲，腎功能逐漸降低，加上攝護腺肥大問題，造成晚上起床上廁所次數增加，55歲之後腸道消化可能變差，尤其是營養攝取偏差者易有便祕等腸胃道問題。到了70歲，即使是最能對抗時間的肝臟也會漸漸退化，但如果好好保養，不菸不酒且避免肝炎等，肝臟很有可能與你共老。

陳宥達提醒，如果能超前部署，例如在年輕時就存夠骨本，絕對比到七老八老才拚命補鈣有效益。此外，應善待器官，例如年輕就不抽菸者，絕對比老後才戒菸的人，更不會罹患讓人呼吸困難的阻塞性肺病。

便祕

上一則

抱小孩抱到手腕痛 「媽媽手」千萬別做這件事

下一則

癌症併發骨轉移 打保骨針控制病灶

延伸閱讀

被狗吠驚嚇倒地 送醫意外查出肝腫瘤

被狗吠驚嚇倒地 送醫意外查出肝腫瘤
保肝定期超檢 別光想著「性福」

保肝定期超檢 別光想著「性福」
新聞評論／缺水加缺電 蔡政府的超前部署呢？

新聞評論／缺水加缺電 蔡政府的超前部署呢？
6旬翁追蹤慢性肝炎 及早發現肝癌腹腔鏡手術切除

6旬翁追蹤慢性肝炎 及早發現肝癌腹腔鏡手術切除

熱門新聞

（圖：健康醫療網提供）

吃降血脂藥 這3種食物千萬別碰 藥師告訴你下場

2021-03-24 01:20
（圖：健康醫療網提供）

老婆睡眠障礙求醫 竟是因為老公有「這種病」

2021-03-18 00:31
圖片來源 ／健康醫療網

肌少症可以逆轉 增肌顧骨這樣做 避免三高二低

2021-03-23 01:20
（圖：健康醫療網提供）

想預防腦中風 「這六點」一定要注意

2021-03-17 01:55
（圖：健康醫療網提供）

出現更年期不適如何改善？養成3習慣克服衰老

2021-03-18 01:00
(取材自健康醫療網)

降血脂藥禁忌多 藥師解析常見5種用藥

2021-03-19 01:20

精彩推薦

data-matched-content-rows-num="10,4" data-matched-content-columns-num="1,2" data-matched-content-ui-type="image_sidebyside,image_stacked"

超人氣

更多 >
第二批紓困金即日起入帳 將寄支票預付卡

第二批紓困金即日起入帳 將寄支票預付卡
圓石槍擊案 槍手進門就開槍 父女三人躲壁櫥1小時 直到警察從天降…

圓石槍擊案 槍手進門就開槍 父女三人躲壁櫥1小時 直到警察從天降…

新疆棉風波NIKE也中槍 王一博切割：停止與NIKE合作

新疆棉風波NIKE也中槍 王一博切割：停止與NIKE合作
H&M拒用新疆產品和合作 中國掀起抵制潮

H&M拒用新疆產品和合作 中國掀起抵制潮
爭搶誰先下飛機？ 洛杉磯飛鳳凰城美航旅客打架

爭搶誰先下飛機？ 洛杉磯飛鳳凰城美航旅客打架