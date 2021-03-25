20歲就開始退化…器官變老有時間表 及時存老本

只要年過20歲，身上的器官就會一一排隊要進入退化了。醫師提醒，最好趕在器官退化之前，預為厚植基礎，否則等到50歲才想存骨本、60歲才想培養腦力，就會事倍功半，錯失黃金時間。

台北醫學院附設醫院家庭醫學科醫師陳宥達說，很多人都以為自己是在邁入中老年之後，健康才開始走下坡的。事實上，許多器官的老化年齡，啟動地比我們想像得早。

每人的體質各異，但平均來看，幾個主要器官老化的時間，分別是：20歲時肺功能和肺活量會開始下降，35歲時骨質不會再增加且可能逐步流失，40歲後心臟和腦部功能開始老化，不僅相關疾病發生率增加，記憶力也漸漸不如年輕時。

到了50歲，腎功能逐漸降低，加上攝護腺肥大問題，造成晚上起床上廁所次數增加，55歲之後腸道消化可能變差，尤其是營養攝取偏差者易有便祕 等腸胃道問題。到了70歲，即使是最能對抗時間的肝臟也會漸漸退化，但如果好好保養，不菸不酒且避免肝炎等，肝臟很有可能與你共老。

陳宥達提醒，如果能超前部署，例如在年輕時就存夠骨本，絕對比到七老八老才拚命補鈣有效益。此外，應善待器官，例如年輕就不抽菸者，絕對比老後才戒菸的人，更不會罹患讓人呼吸困難的阻塞性肺病。