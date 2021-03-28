8方法 加速身體新陳代謝

豆腐。（本報資料照片）

人體的新陳代謝隨著年齡增長變慢，這也是為何人到中年，即使飲食如常，體重仍往上飆升。但中年體重增加並非不可避免，透過一些方式，可以讓新陳代謝加速，常被提及的包括：減少卡路里攝取（但別少太多，以免造成反效果）；做高強度間歇訓練，燃燒更多熱量；進行重量訓練，增加基礎代謝率。除了運動與適量減少熱量攝取，專家也推薦一些飲食上的技巧，能幫助加速新陳代謝，讓你有機會穿回年輕時的衣服。

增進代謝力飲食方法

吃豐盛早餐、喝點咖啡

吃早餐可以促進新陳代謝，並保持全天精力充沛。不吃早餐的女性，肥胖機率是吃早餐者的4.5倍。建議吃酸奶、燕麥片，再佐以堅果以增加蛋白質。值得注意的是，咖啡因是中樞神經刺激物，會讓新陳代謝加速5%~8%（即每天約98～174卡路里），咖啡因劑量越大，效果越明顯。不過營養師也提醒，咖啡因不宜過量。

優格。(Getty Images)

提高蛋白質攝取

身體需要足夠蛋白質以維持肌肉 量，就像纖維一樣，蛋白質可以維持飽足感，抑制對精緻、高熱量加工食品的渴望。

喝足夠的水

2012年的研究發現，喝水可以降低卡路里攝取、改變新陳代謝而獲得減重的效果。研究人員認為，多喝開水可以取代甜味飲料，且能促進脂肪分解作用。

黑豆。（本報資料照片）

吃富含鐵質的食物

缺乏鐵質，會導致紅血球攜氧量不足，影響肌肉燃燒熱量。女性會因為每個月的月經而流失鐵質，面臨新陳代謝下降的風險。貝類、瘦肉、豆類、菠菜等，都是鐵質極佳來源。

足夠的維生素D

根據調查，民眾普遍缺乏維生素D，這種維生素對於肌肉組成十分重要，肌肉組織越多，越能燃燒熱量，加速新陳代謝。維生素D的良好來源包括鮪魚、鮭魚、蝦、豆腐、雞蛋和穀物。

限制飲酒

當你喝酒時，酒精會減少體脂肪的燃燒，且燃燒速度比平時慢，因為酒精取代了原本的燃料，尤其如果你喝的是高糖分的酒。

蛋。（本報資料照片）

吃更多含鈣食物

缺乏鈣質在女性很常見，這可能減緩新陳代謝。有研究顯示，透過低脂牛奶 或優格攝取鈣質，同時可以減少身體對其他食物脂肪的吸收量。

起司。(Getty Images)

增加纖維攝取

多吃蔬菜、水果、全穀類，會讓人有飽足感，而減少吃其他不健康的食物。研究發現，食物中纖維含量高的女性，最不易發胖。女性的目標是每天攝取21至25克纖維，男性的目標是攝取30至38克纖維。

8食物 增加新陳代謝

酪梨、起司、黑豆、豆腐、扁豆、牛奶、蛋、希臘優格。

（取材自美國《預防》雜誌）