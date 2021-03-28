防三高 量體重不如量腰圍

現代人久坐不動，加上飲食無節制，年紀輕輕就處於高血脂、高血壓與高血糖風險中。（Getty Images）

年輕的肉體，不代表有年輕的血管，現代人工時長、久坐不動，加上飲食無節制，年紀輕輕就處於高血脂、高血壓 與高血糖風險中，長期置之不理，對血管造成不可逆的傷害。3月春暖花開，心血管熬過嚴冬酷寒，還得面臨春季溫差變化大的風險，遠離心血管疾病威脅，從逆轉三高 開始。

年紀輕輕的你，如何檢視自己是否為三高候選人？台灣 聖保祿醫院心臟內科主任醫師鄧逸峰表示，檢視自己的生活型態、飲食型態、運動習慣、家族史等，可以判斷自己是否已進入高血脂、高血糖、高血壓的高危險群。

1.偏好重鹹

醫師提醒：拉麵、泡麵高鹽地雷；玉米糖漿危害最大。

鄧逸峰表示，想遠離三高就要有良好的飲食習慣，高鹽、高糖、醃漬類都要特別小心。一般人分辨食物鹽分的多寡，大多是透過舌頭來分辨，但有些食物即使吃起來不鹹，也可能隱藏高鹽，例如白吐司、麵線等。最應該要注意的是拉麵的湯、泡麵的湯都含有高鹽分，一不小心全部喝完，當天的鈉攝取量就會超標。

「多數手搖飲都使用玉米糖漿，對身體來說是很大的負擔。」鄧逸峰提醒，手搖飲真的要少喝。另外，血脂的部分跟食物最有關係，想控制高血脂，有皮、帶肥肉、動物內臟要少吃，尤其油炸食物重鹽又重油，盡量別吃。

2.時常熬夜

醫師提醒：睡眠不足會讓身體更想攝取高糖、高油食物。

民眾使用手機、電腦的時間增加，導致熬夜、睡眠不足等情形更嚴重。鄧逸峰呼籲，這些不良生活習慣要改善，否則身體在無意識的情況下產生壓力，會讓身體更想攝取高糖分、高油炸的食品，刺激多巴胺分泌，進而感到紓壓、快樂。

一般人認為早睡早起最好，晚睡晚起則會對身體造成影響，但鄧逸峰認為，早睡早起、晚睡晚起都好，只要是規律的工作型態，有連續7至8小時的充足睡眠，身體就能達到完整的休息。

3.不愛運動

醫師提醒：運動要有喘的感覺，才能達到效果。

久坐不動對身體是很大的傷害，如果加上不運動，很難避免三高找上門。但醫師也提醒，不是「有動就好」，還要檢視自己的運動習慣是否達標，鄧逸峰表示，許多門診患者都說自己有流汗、散步，但其實運動真正的定義是要「有喘的感覺」。他解釋，一周需運動二至三次，每次要連續20至30分鐘、有喘的感覺，不能從有無流汗來分辨。

鄧逸峰指出，最好的運動方式有快走、慢跑、爬山、騎腳踏車，最好是兩個人一起走路，走到有點喘不過氣、無法交談，才算達到運動效果。更重要的是，一定要持續保持運動習慣。另外，很多患者說會用爬樓梯做運動，但下樓梯對膝蓋會造成傷害，他不建議這麼做。

4.不量腰圍

醫師提醒：腰圍比體重更具指標性，更能揪出三高危險群。

檢視自己的體重和腰圍，是否能提前察覺三高？鄧逸峰說，腰圍其實比體重還重要，體重包括肌肉、脂肪、骨頭的重量，無法即時反應身體變化，但腹部脂肪是全身最難減的部分。依國健局標準，若成年男性腰圍≧90公分、女性腰圍≧80公分時，表示「腹部肥胖」，要特別注意飲食、運動、體重控制。衛福部也建議民眾改用腰圍判別是否為三高高危險族群。

5.不了解病史

醫師提醒：及早知道家族遺傳，可提早預防。

「有家族史一定會增加三高機率，但可以透過飲食與運動逃開遺傳的束縛。」鄧逸峰指出，基因雖然不能改變，不過避開高糖、高鹽、高油炸的食物，並持續保持運動習慣，罹病機率就能大幅下降。

他認為，有家族病史其實也不是壞事，可以提早留意自己的身體狀況，說不定能因為家族史提前得到警告，早點調整自己的生活模式。

6.不定期健檢

醫師提醒：善用免費成人健檢。

多久應該做抽血檢測？鄧逸峰表示，其實健康檢查就很足夠，台灣國健局提供免費成人健檢，40至65歲每三年可檢查一次、55歲原住民及65歲以上的民眾每年可檢查一次，是很好的資源。若想針對項目做仔細檢查，可到醫院進行自費健檢。

鄧逸峰呼籲，千萬不要認為身體沒有病痛就沒事，定期的健檢相當重要。他更提醒，家中需要備妥血壓計，尤其遇到氣溫驟降、寒流來襲或是身體感覺不舒服時就需要量測，才能及早發現身體亮紅燈。