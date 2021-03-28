醫藥╱逆轉三高 吃少不如吃對

保護血管健康，避開油炸類，肉類盡量以白肉、魚肉為主。(本報資料照片)

相較於台灣，日本人更是超時工作、長期處在高壓環境的族群，外食應酬、拉麵燒肉等高油鹽食物也是日本人最愛，但另一方面，日本又以長壽大國聞名。現代人如何在高壓環境下顧好健康，醫師提醒「提早保養」的意識非常重要。

血管如身體的交通要道 癱瘓就生病

「如果把人體比喻成一座大城市，血管就像串聯每個地方的運輸要道，一旦癱瘓或塞車，養分不但無法送達，器官產生的廢物也無法排除，久了一定會生病。」桃園敏盛經國總院副院長、哈佛大安健檢中心院長江坤俊表示，提早為血管做好保養，更是掌握健康、預防各種疾病的關鍵。

這也是為什麼有些人明明才三十幾歲，三高 指數卻嚴重超標，體內的「血管年齡」已像五、六十歲。江坤俊說，以大腦來說，正常的腦細胞用久了會退化萎縮，但若是處於高血壓 狀態，血管會提早變硬，供應到腦的養分自然不夠，便提早退化。當血管愈來愈狹隘，一旦堵塞就會造成腦中風，顯示血管主宰著人體各器官的要道，唯有暢行無阻，才能常保健康。

三高可逆轉 怎麼吃是關鍵因素

倘若被確診為三高患者，就得像被判刑般，一輩子與藥共處嗎？答案是否定的，江坤俊說，「除部分先天特殊的體質，血壓、血脂、血糖 過高是有機會逆轉的。」以高血脂造成的血管堵塞為例，通常是因為低密度膽固醇過高而導致，吃對食物、配合穩定規律的運動，可以降低低密度膽固醇。血壓、血糖也是如此，「當然，三高指數超標，一開始難免要用藥物降低對身體的危害，但不代表藥物永遠得跟著你。」

既然藥物並非三高的解方，想從根本遠離威脅，就得從生活飲食習慣下手。一般來說，血壓、血糖、血脂過高的原因，脫離不了「飲食」。例如血壓高，除了天生體質問題，後天多半是因為吃太鹹、身體鈉離子長期偏高，進而導致高血壓；而人體膽固醇雖然70%由體內製造，仍有30%是攝取而來，倘若長期飲食來源多油膩高脂，不好的脂肪吃多了，就會引發高血脂。

值得注意的是高血糖，江坤俊提醒，許多糖尿病患者並不見得愛吃糖，而是因為「肥胖」造成。過胖的人身體容易產生胰島素阻抗，本來一單位胰島素可減少15單位的血糖，因為阻抗而變成只能降低10單位的血糖，時間久了，吃一樣的東西，體內要分泌更多胰島素，胰臟一定疲乏，糖尿病就出現了。

一小塊甜點就可能讓血糖飆升

吃對飲食與體重控制，是對抗三高最好的方法。江坤俊表示，現代人普遍外食，如何挑對食物健康吃，真的是一大學問，大原則除了避開油炸、油煎類，肉類盡量以白肉、魚肉為主，並提醒自己多攝取青菜，「裡面的纖維素多少可把膽固醇吸收掉。」

值得注意的是，有些人為了控制體重吃很少，三高卻不見改善，江坤俊提醒，「吃少，不代表吃對。」一旦吃錯食物，即使量不多，也可能讓血糖飆升，例如下午茶的甜點，一小塊蛋糕就讓體內熱量大爆棚；吃個炸醬麵，麵本身還好，恐怖的是醬料；燙青菜也是，青菜本身好健康，但拌青菜的醬料一下肚，已讓身體隱藏三高危機。

保持血管通暢 DHA與EPA不可或缺

由於現代人生活忙碌，江坤俊認為，除非自己擁有「極專業營養師+極專業廚師」兩大特長，否則一般人鮮少能精密控管血管健康。他建議，除了飲食控制，適度補充有助血管血液循環的保健食品，可作為忙碌現代人保養血管的輔助。

其中，要讓血管順暢流動不濃稠，魚油類保健食品為首選，因為魚油的EPA不但可以降低血液的低密度膽固醇與三酸甘油脂，裡面也有人體不可或缺的Omega-3多元不飽和脂肪酸（必需脂肪酸），最好能夠加上抗氧化的芝麻素，防止魚油DHA與EPA氧化，才能充分發揮魚油清掃血管的作用。

運動對抗壓力荷爾蒙 減少想吃的欲望

「運動能對抗壓力荷爾蒙的產生。」江坤俊表示，壓力一來，體內會分泌壓力荷爾蒙，當壓力荷爾蒙一升高，容易引起脂肪堆積；其次，壓力荷爾蒙還會讓你想吃東西「紓壓」。

多數人的工作型態屬於久坐，也會讓脂肪代謝功能變差，透過運動，可以對抗壓力荷爾蒙，達到協助三高控制與預防，建立規律穩定的運動量，也能提高基礎代謝率，讓血管運作效率提升。