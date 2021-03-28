醫藥╱動脈硬化 你的血管長斑了

讓心血管硬化最重要的危險因子是「斑塊」，現代人生活型態不良，「長斑」也年輕化。(Pexels )

要談三高對心血管的危害，就得先了解讓心血管硬化最重要的危險因子「斑塊」。醫師表示，隨著年齡增長，血管內的血液也會「長斑」，現代人生活型態不良，「長斑」也年輕化。

壞膽固醇堆積 高血糖 、高血壓 推波助瀾

斑塊的原料為「血脂」，就是膽固醇、三酸甘油脂等的通稱，原本是柔軟的狀態，經過時間演化堆積，或因血壓升高、血糖代謝不正常而進一步纖維化，到後來逐漸鈣化變硬。

馬偕紀念醫院心臟內科資深主治醫師林肇鋒表示，以高血脂為例，血脂肪越多，血管彈性就越差，而高血壓、高血糖則扮演助力角色，「當血管彈性變差，一旦病患血壓升高，就容易血栓造成阻塞；高血糖則因全身性代謝出問題，連帶也可能影響脂肪代謝不正常。」

國泰心血管中心醫師郭志東則表示，當體內產生不好的膽固醇，特別是低密度膽固醇高到無法負荷時，想要擊退這些壞膽固醇的白血球會轉變成「泡沫細胞（foamy cells）」，形成脂肪斑紋囤積在血管壁內，不但不可逆，也是造成動脈硬化的元凶之一。

血管堵塞部位，腦和心臟最「要命」

不同部位造成的血管堵塞問題並不一樣，其中，「腦跟心這兩個器官，因為直接影響生活、工作與外顯症狀，甚至危及生命，格外受到注意。」林肇鋒表示，倘若動脈硬化發生在頸動脈且逐漸變窄，就容易引起腦中風 ；若供應心臟肌肉的冠狀動脈硬化，就會引起心肌梗塞。

郭志東並補充，腦部血管也會堵塞，除了引起腦部缺血，還會視發生的部位而出現癱瘓、眼盲等。另外，心臟的主動脈為人體最大動脈，管轄全身血流第一站，雖不容易阻塞，卻可能因為斑塊不斷累積，一碰到血壓突然竄高，鞏固斑塊的內皮細胞被擊塌後，斑塊猶如土石流般的沖刷到血管，造成剝離。

「為何血管內皮細胞這樣脆弱？」林肇鋒表示，除年齡因素，三高、抽菸等也會影響內皮細胞的健康，目前已有生物醫學研究，心肌梗塞、主動脈剝離等引發猝死的問題，不見得要等斑塊塞爆整個血管才會發生，只要內皮細胞不夠穩定，就會帶來風險。

血糖控制不佳 中老年人也可能「腳中風」

除了心腦血管問題，林肇鋒表示，臨床上，也遇到不少中老年糖尿病患者因血糖控制不好，下肢動脈阻塞，出現腳潰爛難癒合，嚴重恐因細菌感染導致蜂窩性組織炎而截肢。

郭志東也說，腹部也會有主動脈剝離，堵塞率一超過50%，可能導致下肢冰冷，走路會一拐一拐，碰到血壓飆高、斑塊掉落，雙腳還會黑掉，俗稱「腳中風」。

揪出血管危機 該做哪些檢查？

林肇鋒表示，透過抽血，可初步了解自己的血脂肪、血糖、血壓是否過高，但有三高並不等同於血管硬化，也有患者三項指數都正常，直到感覺胸悶，才透過一系列檢查找到血管問題。

林肇鋒表示，目前健保給付的心血管風險評估檢查包括：心臟超音波、運動心電圖、24小時心電圖、核子醫學心肌灌注掃描，這些都是間接式的檢查，「例如心臟超音波可看心臟肌肉的活動度，若某區塊活動度較差，可合理懷疑是不是供應那區塊的血流不好。」

依照醫療原則，門診病人有症狀才會啟動一系列檢查，沒症狀的民眾可尋求自費健檢做好預防。郭志東表示，頸動脈血管問題利用超音波就可篩出；至於心臟動脈是否鈣化或者堵塞，則可利用電腦斷層以及血管攝影進行高階影像掃描。