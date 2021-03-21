養生你吃對了嗎？這八種食物含鹽量意外高

壽司。(本報資料照片)

控制鹽分攝取已經是健康飲食普及觀念，但你都吃對了嗎？ELLE日文版分析，有八種食物含鹽量意外高，該則報導也登上Yahoo!Japan今日的熱門新聞。

報導指出，為了幫助食物消化、體內體液平衡與協助神經、肌肉正常運轉，鹽分維持身體基礎功能不可欠缺，但要注意一天攝取量應該控制在6克以下，鹽分攝取過多除了與高血壓 高度相關，也會增加冠狀動脈性心臟病 、腦中風 的風險。

報導並點名八項含鹽量意外很高的食物，提醒讀者注意。第一是青醬醬汁，雖然使用的原料看似健康，含鹽量卻很高，47.5克中便有1.57克的鹽分；其次是高湯塊，雖然一鍋湯只用小小一塊，但烹煮後28克含鹽量就有1克，建議湯品還是自己熬煮比較健康。

第三樣是起司，文中建議若要吃起司，可選擇瑞可達、茅屋起司、夸克起司等。至於切達起司、布里起司，菲達起司和帕瑪森起司等則建議偶爾品嘗，當作給自己的獎勵。

切達起司肉丸。(本報資料照片)

第四樣是餅乾，像是巧克力口味消化餅，口味的緣故往往讓人忽略了鹽分攝取，其實一片餅乾含鹽量約有0.2克，只要吃10片就達到一日攝取量的三分之一。

餅乾。(本報資料照片)

第五樣是壽司，報導指出，雖然壽司給人健康印象，但魚與醬油的組合也讓鹽分攝取偏多，提醒酌量使用醬油；第六樣是香腸，文中以英國傳統料理「蟾蜍在洞」（toad in the hole）、香腸馬鈴薯泥為例，鹽分含量都很驚人。

第七樣是市售三明治，因為加上保存料，讓鹽分含量更高，建議三明治不要與薯片一同品嘗，以免攝取過量；第八樣是素漢堡，素漢堡常是為素食者、純素主義者所設計的漢堡，但比起一般漢堡，含鹽量不低反而高。

三明治。(本報資料照片)

文中提醒，市售加工食品即使嚐起來不鹹，但在製作過程中往往會添加鹽，容易超量攝取，建議少吃加工食品。