我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

反仇恨亞裔犯罪 舊金山千人集會 促社會正視

與中會談美方翻譯「一頭紫髮」 挨轟不專業

養生你吃對了嗎？這八種食物含鹽量意外高

蔡佩芳
壽司。(本報資料照片)
壽司。(本報資料照片)

控制鹽分攝取已經是健康飲食普及觀念，但你都吃對了嗎？ELLE日文版分析，有八種食物含鹽量意外高，該則報導也登上Yahoo!Japan今日的熱門新聞。

報導指出，為了幫助食物消化、體內體液平衡與協助神經、肌肉正常運轉，鹽分維持身體基礎功能不可欠缺，但要注意一天攝取量應該控制在6克以下，鹽分攝取過多除了與高血壓高度相關，也會增加冠狀動脈性心臟病、腦中風的風險。

報導並點名八項含鹽量意外很高的食物，提醒讀者注意。第一是青醬醬汁，雖然使用的原料看似健康，含鹽量卻很高，47.5克中便有1.57克的鹽分；其次是高湯塊，雖然一鍋湯只用小小一塊，但烹煮後28克含鹽量就有1克，建議湯品還是自己熬煮比較健康。

第三樣是起司，文中建議若要吃起司，可選擇瑞可達、茅屋起司、夸克起司等。至於切達起司、布里起司，菲達起司和帕瑪森起司等則建議偶爾品嘗，當作給自己的獎勵。

切達起司肉丸。(本報資料照片)
切達起司肉丸。(本報資料照片)

第四樣是餅乾，像是巧克力口味消化餅，口味的緣故往往讓人忽略了鹽分攝取，其實一片餅乾含鹽量約有0.2克，只要吃10片就達到一日攝取量的三分之一。

餅乾。(本報資料照片)
餅乾。(本報資料照片)

第五樣是壽司，報導指出，雖然壽司給人健康印象，但魚與醬油的組合也讓鹽分攝取偏多，提醒酌量使用醬油；第六樣是香腸，文中以英國傳統料理「蟾蜍在洞」（toad in the hole）、香腸馬鈴薯泥為例，鹽分含量都很驚人。

第七樣是市售三明治，因為加上保存料，讓鹽分含量更高，建議三明治不要與薯片一同品嘗，以免攝取過量；第八樣是素漢堡，素漢堡常是為素食者、純素主義者所設計的漢堡，但比起一般漢堡，含鹽量不低反而高。

三明治。(本報資料照片)
三明治。(本報資料照片)

文中提醒，市售加工食品即使嚐起來不鹹，但在製作過程中往往會添加鹽，容易超量攝取，建議少吃加工食品。

香腸。(本報資料照片)
香腸。(本報資料照片)

高血壓 心臟病 中風

上一則

3餐前喝水500㏄ 守住減重第一關

下一則

青光眼不可逆 一旦罹患須終生治療

延伸閱讀

麥當勞漢堡、薯條放17年會怎樣？她的實驗讓眾人驚嘆

麥當勞漢堡、薯條放17年會怎樣？她的實驗讓眾人驚嘆
短時間吃大量生魚片、壽司 醫：這幾類人千萬不可

短時間吃大量生魚片、壽司 醫：這幾類人千萬不可
陌生地（一二）

陌生地（一二）
為吃免費壽司 百人改名「鮭魚」戶政人員傻眼

為吃免費壽司 百人改名「鮭魚」戶政人員傻眼

熱門新聞

再現劇團團長黃民安13日下午於嘉義驚傳死訊。圖／翻攝自阮劇團 Our Theatre

41歲高膽固醇血症猝逝 醫師：這6類是高危險族群

2021-03-14 18:15
（圖：健康醫療網提供）

想預防腦中風 「這六點」一定要注意

2021-03-17 01:55
根據研究，每天1杯葡萄酒，似乎可以改善長期認知能力。(記者／吳致碩攝影)

研究：葡萄酒、起司、羊肉 有助減緩記憶力衰退

2021-03-14 13:19
（圖：健康醫療網提供）

預防類風濕性關節炎 這些「飲食地雷」你常吃嗎？

2021-03-17 01:37
（圖：健康醫療網提供）

老婆睡眠障礙求醫 竟是因為老公有「這種病」

2021-03-18 00:31
只要隔夜菜處理得當，加溫超過70℃以上，且不要一再加熱，就可降低食用風險。（Getty Images）

隔夜菜有毒？ 營養師教7招…這樣做安心吃！

2021-03-12 02:00

精彩推薦

data-matched-content-rows-num="10,4" data-matched-content-columns-num="1,2" data-matched-content-ui-type="image_sidebyside,image_stacked"

超人氣

更多 >
按摩院4死者51歲-74歲 韓裔兒悼單親媽 20小時募款160萬

按摩院4死者51歲-74歲 韓裔兒悼單親媽 20小時募款160萬
「老虎楊」變成戰狼？ 余茂春：上面給指示 傳聲筒而已

「老虎楊」變成戰狼？ 余茂春：上面給指示 傳聲筒而已
兩個「辛丑年」對比照刷屏微博 網：中國已不是原來的中國

兩個「辛丑年」對比照刷屏微博 網：中國已不是原來的中國

談美中分歧 傅瑩：與50年前也無法相比

談美中分歧 傅瑩：與50年前也無法相比
華男曼哈頓停車 遊民掄拳揍傷人 數次大嚷「中國人」

華男曼哈頓停車 遊民掄拳揍傷人 數次大嚷「中國人」