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減重把握黃金3原則 營養師：進食時間控制在8小時內

黃惠群
營養師指出，日常減重飲食把握「低熱量」、「均衡營養」且「能獲得飽足感」原則。(本報資料照片)
營養師指出，日常減重飲食把握「低熱量」、「均衡營養」且「能獲得飽足感」原則。(本報資料照片)

168減肥法正夯，有人靠這個方法一個月瘦了三、四公斤，但有人成效有限；台北市立聯合醫院和平婦幼院區營養科主任張惠萍表示，每天固定在8小時內進食，有助於減重，但還須謹慎挑選食物，原則為「低熱量」、「均衡營養」且「能獲得飽足感」，避免食用精緻甜點，可選擇不加糖的寒天、愛玉、仙草等，無熱量且能增飽足感。

張惠萍說，減重要點為「吃進去的熱量少於消耗的熱量」，如果配合時下流行的168減肥法，事半功倍，如果早上11時吃第一餐，到晚間7點之間均可進食，想分兩餐、三餐皆可，過了7點之後如果覺得飢餓，也不用虧待自己，可以吃一些零卡或低熱量的食物充飢。

張惠萍指出，想要控制體重，一天應該攝取兩個拳頭大小的水果，蔬菜量要比水果量再多些，攝取三到四個拳頭大小，增加飽足感；盡量挑選未過度加工的「原態肉」，以攝取蛋白質、脂肪等，一天份量3掌心，以雞肉、鮭魚、鯖魚、秋刀魚等白肉為主，並多多攝取豆干、豆腐，以攝取優質蛋白質。

在主食方面，以全穀雜糧類為主，一天吃兩碗7、8分滿的五穀飯，也可以全麥、燕麥、糙米、小米，以及藜麥等替代，延緩血糖上升速度，營養價值還更高。

張惠萍強調，減重飲食三大原則為「低熱量」、「均衡營養」、「能獲得飽足感」，避免食用熱量密度高，卻營養價值低的食物，如糕餅、手搖杯等。

日常飲食減重小撇步：

1.一日進食時間8小時，如11時至晚間7時

2.超出8小時，吃低熱量、無糖食物，如，開水、氣泡水、無糖咖啡、茶、蒟蒻、寒天、愛玉、仙草，無熱量且能增飽足感

3.低糖飲食、少吃澱粉：不要吃糕餅、手搖杯等

4.吃飯速度放慢，吃得快就吃得多

5.不吃宵夜、零食

6.蔬菜要比水果多，可增加飽足感

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