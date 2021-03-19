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你有量過脖子嗎？超過43公分要小心這種病

健康醫療網／記者黃心瑩報導
(取材自健康醫療網)
(取材自健康醫療網)

每個人不分性別、種族、階級都需要睡眠，然而全球卻有20億人口有睡眠障礙。睡覺打呼不只擾人清夢，還可能是睡眠呼吸中止症。身心診所院長楊聰財醫師表示，睡覺時氧氣吸入不足，血氧量太低會造成白天精神不佳，睡不飽脾氣暴躁、專注力下降、反應變慢，長期還會造成心血管及新陳代謝疾病，睡不好很可能會引發致命危機。

頸圍過粗、打呼、肥胖 都可能有睡眠呼吸中止症

睡覺時打呼的問題很普遍，許多人都以為習慣就好，事實上極有可能是睡眠呼吸中止症造成。男性多於女性，好發於40歲以上、BMI>27、鼻息肉、鼻中膈彎曲、下巴後縮、扁桃腺肥大者，楊聰財醫師提醒，肥胖者因呼吸道狹窄，更容易打呼，民眾可以測量自己頸圍，男性>43公分、女性>38公分都為高危險群。

由於睡眠呼吸中止症容易造成睡眠障礙，睡不飽更容易有情緒問題，如焦慮、注意力下降、情緒低落暴躁、判斷力變差，因此很多人在未察覺病因前也會至身心科就醫。楊醫師說明，除了精神症狀之外，男性患者中風的機率是一般人的3倍，還會引發高血壓、心臟衰竭、胃食道逆流、性功能障礙等，應就醫妥善治療。

打呼問題先測柏林問卷 輕度患者側睡枕可解套

輕度患者可使用側睡枕、並保持側躺，避免呼吸道往後塌陷，就能明顯改善打呼；中度患者一般會使用非侵入性治療，佩戴陽壓呼吸器，若是重度患者，則必須至大醫院接受進一步治療，甚至開刀。但楊聰財醫師提醒，開刀手術屬於侵入式治療，也有復發的可能。

民眾或枕邊人若有打呼問題，可以先做「柏林問卷」，總得分大於2分就可能是睡眠呼吸中止症患者，建議盡速治療。畢竟睡眠為人類健康的基礎，不要過度依賴藥物、提神飲品，3月19日為世界睡眠日，楊聰財醫師建議睡好覺、避百病。

資料來源：健康醫療網

https://www.healthnews.com.tw/news/article/49407/

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