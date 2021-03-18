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出現更年期不適如何改善？養成3習慣克服衰老

健康醫療網／記者林怡亭報導
（圖：健康醫療網提供）
（圖：健康醫療網提供）

更年期是女性生理與心理的重大轉變階段，從卵巢功能開始衰退，荷爾蒙分泌逐漸減少，導致排卵及月經變得不規則，生育能力下降，前後可能持續10至20年，是一段漫長而漸進的身體轉化過程。

衛生福利部草屯療養院心身組護理師楊淑惠表示，更年期症狀的嚴重程度因人而異，症狀輕度者可透過運動、規律作息調調適，但是若沒有特定之生活壓力下，變得較急躁、易怒、情緒不穩、沒耐性，伴有陣發性心悸，燥熱，盜汗等現象，只要身心的不適影響日常生活，最好就醫諮詢。

更年期到來 3招調適身心狀態

值得注意的是，若在給予荷爾蒙後，如果症狀卻依然存在，各科檢查都沒發現問題，甚至出現情緒低落，想不開的念頭，就必須前往心身醫學門診求診。楊淑惠護理師也建議民眾以下更年期的調適方法：

一、良好的生活作息：包括均衡的飲食，少鹽、少油及少糖的料理方式，減少咖啡、茶、酒或香菸等刺激物的使用；規律而適宜的運動，可視自己體力選擇如土風舞、競走、慢跑、游泳等運動，但避免在睡前三小時內運動；規律的睡眠週期，不熬夜也不睡回籠覺。

二、定期的身體檢查、子宮頸抹片檢查及乳房自我檢查等；此外，若有身體不適或異狀應及早就醫，不要拖延。

三、壓力調適：

(一)換個角度看事情：進入「停經期」即雖然失去生育能力，但另一方面它也代表擺脫了月經及生產之困擾，可以更自在地享受生活，並有充裕的時間可以實現自我，重拾自己的興趣。

(二)自我肯定：這時期的婦女已經過許多人生的歷程，克服了成立家庭及養育子女之艱辛，面對過許多困境而留下寶貴經驗及智慧。

(三)維持家庭合諧：家人之間需要互相溝通，多一份感謝、多一份關心、多一份溝通、多一份容忍，可以減少許多家庭內的衝突，更能加深家人間的感情，增加支持的力量。

(四)培養興趣：培養個人興趣，可於其中獲得快樂及成就感，作為調適心情的方法，讓「停經期」的生活也可以過的多彩多姿。

資料來源：健康醫療網

https://www.healthnews.com.tw/news/article/49363/

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