春天養肝 多吃高麗菜、鳳梨等「性平」食物

春天養肝，不妨多吃高麗菜。（記者簡慧珍／攝影）

春季忽冷忽熱，氣溫上升時，很多民眾喝冷飲、吃瓜果解熱，當天氣轉涼即容易出現感冒、腸胃不舒服等症狀。台灣 衛福部彰化醫院中醫師張煒東建議，春天別急著吃冰冷食物，應多食用當季的高麗菜、葡萄、鳳梨等「性平」食物，幫助身體組織從冬季裡甦活。

他表示，春天早上醒來，不妨做伸展操，早餐後散步提神，中醫醫學認為春天適合養肝，應該慢食，宜多吃綠色食物抒發肝氣，像是當季蔬菜春蔥、高麗菜、花椰花、青江菜、小白菜，水果類則有葡萄、鳳梨、芭樂和蘋果 ，都是甘平易吸收的食物，而且現在多吃高麗菜、鳳梨可幫助農民又能養肝，一舉兩得。

「天氣一熱，民眾以為夏天來了。」張煒東說，其實身體組織還沒完全從冬季收縮的狀態完全伸展開來，腸胃循環較差，這時不宜大啖涼冷食物，以免造成腸胃不適或腹瀉，如果真想吃，頂多1、2小片瓜果解饞，天熱口渴可少量飲用微酸飲料，例如梅子汁、檸檬水，既解熱又能刺激分泌唾液，口腔濕潤可阻擋細菌和病毒輕易入侵。

張煒東表示，春天台灣空氣品質不良，戴口罩仍無法完全避免吸入髒空氣，此時若沒做好保養，大喝冷飲、大吃涼性或寒性食物，等梅雨季節來臨濕氣重將加重過敏 反應，為了不讓打噴嚏、鼻塞、流鼻水影響生活品質，就從注意飲食遠離過敏。