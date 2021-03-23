我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

英勇還擊匪徒 金山華裔婆婆將捐剩餘眾籌款

販毒集團美墨邊境走私人口 傳中國人價碼5000元

春天養肝 多吃高麗菜、鳳梨等「性平」食物

簡慧珍
春天養肝，不妨多吃高麗菜。（記者簡慧珍／攝影）
春天養肝，不妨多吃高麗菜。（記者簡慧珍／攝影）

春季忽冷忽熱，氣溫上升時，很多民眾喝冷飲、吃瓜果解熱，當天氣轉涼即容易出現感冒、腸胃不舒服等症狀。台灣衛福部彰化醫院中醫師張煒東建議，春天別急著吃冰冷食物，應多食用當季的高麗菜、葡萄、鳳梨等「性平」食物，幫助身體組織從冬季裡甦活。

他表示，春天早上醒來，不妨做伸展操，早餐後散步提神，中醫醫學認為春天適合養肝，應該慢食，宜多吃綠色食物抒發肝氣，像是當季蔬菜春蔥、高麗菜、花椰花、青江菜、小白菜，水果類則有葡萄、鳳梨、芭樂和蘋果，都是甘平易吸收的食物，而且現在多吃高麗菜、鳳梨可幫助農民又能養肝，一舉兩得。

「天氣一熱，民眾以為夏天來了。」張煒東說，其實身體組織還沒完全從冬季收縮的狀態完全伸展開來，腸胃循環較差，這時不宜大啖涼冷食物，以免造成腸胃不適或腹瀉，如果真想吃，頂多1、2小片瓜果解饞，天熱口渴可少量飲用微酸飲料，例如梅子汁、檸檬水，既解熱又能刺激分泌唾液，口腔濕潤可阻擋細菌和病毒輕易入侵。

張煒東表示，春天台灣空氣品質不良，戴口罩仍無法完全避免吸入髒空氣，此時若沒做好保養，大喝冷飲、大吃涼性或寒性食物，等梅雨季節來臨濕氣重將加重過敏反應，為了不讓打噴嚏、鼻塞、流鼻水影響生活品質，就從注意飲食遠離過敏。

過敏 台灣 蘋果

上一則

肌少症可以逆轉 增肌顧骨這樣做 避免三高二低

下一則

腰痛爬不起來 以為吃壞肚…竟是腹主動脈瘤破裂

延伸閱讀

花3億買農產堆肥 藍轟陳吉仲「三撒部長」

花3億買農產堆肥 藍轟陳吉仲「三撒部長」
黑白集／又見雙標 農委會傲鳳梨卑香蕉

黑白集／又見雙標 農委會傲鳳梨卑香蕉
鳳梨入菜益處多 助消化、抗癌、預防心血管疾病

鳳梨入菜益處多 助消化、抗癌、預防心血管疾病
台灣鳳梨要來了 澳洲農民反彈：自己有，為何要進口台灣的？

台灣鳳梨要來了 澳洲農民反彈：自己有，為何要進口台灣的？

熱門新聞

再現劇團團長黃民安13日下午於嘉義驚傳死訊。圖／翻攝自阮劇團 Our Theatre

41歲高膽固醇血症猝逝 醫師：這6類是高危險族群

2021-03-14 18:15
（圖：健康醫療網提供）

想預防腦中風 「這六點」一定要注意

2021-03-17 01:55
（圖：健康醫療網提供）

預防類風濕性關節炎 這些「飲食地雷」你常吃嗎？

2021-03-17 01:37
（圖：健康醫療網提供）

老婆睡眠障礙求醫 竟是因為老公有「這種病」

2021-03-18 00:31
研究指出攝取較多糖分的人，內臟脂肪含量更多；韓式炸雞、泰式酸辣海鮮湯麵、牛肉麵、東坡肉等常見鹹食，居然也是高糖食物！當心吃太多糖增加內臟脂肪，提升罹患脂肪肝、糖尿病、心臟病、中風等心血管疾病，甚至某些癌症的風險。(取材自Pexels)

避免糖尿病、脂肪肝 9大地雷食物少碰

2021-03-16 02:00
（圖：健康醫療網提供）

出現更年期不適如何改善？養成3習慣克服衰老

2021-03-18 01:00

精彩推薦

data-matched-content-rows-num="10,4" data-matched-content-columns-num="1,2" data-matched-content-ui-type="image_sidebyside,image_stacked"

超人氣

更多 >
影／至少10死包括1警 科州超市爆槍擊 1裸男被捕

影／至少10死包括1警 科州超市爆槍擊 1裸男被捕

真的懷了第4胎？張柏芝肚子隆起照曝光

真的懷了第4胎？張柏芝肚子隆起照曝光
亞裔長者紐約地鐵遭襲 嫌犯罵「該死亞洲人」調查仇恨犯罪

亞裔長者紐約地鐵遭襲 嫌犯罵「該死亞洲人」調查仇恨犯罪
不堪染疫後遺症 Texas Roadhouse創辦人輕生

不堪染疫後遺症 Texas Roadhouse創辦人輕生
金髮妹拍比基尼照下方「凸現」超尷尬 她曝真相網笑瘋

金髮妹拍比基尼照下方「凸現」超尷尬 她曝真相網笑瘋