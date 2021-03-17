想預防腦中風 「這六點」一定要注意

（圖：健康醫療網提供）

時序進入春天，天氣變化快速，因心血管疾病入院的病人人數激增，除了天氣因素，加上春節期間，飲食及生活作息改變，聚餐多暴飲暴食的機會增加，有很多人趁著連續假期追劇、打電動，一看就是沒日沒夜，久坐不動、熬夜等都有可能導致腦中風 的機會增加。

臺灣職能治療學會理事長吳菁宜指出常見的腦中風發生情形，有約一半的病患產生長期失能，例如半側動作癱瘓、感覺缺損、說話能力與理解力發生障礙等，對於生病後的生活產生巨大的影響，可能難以恢復生病前的生活方式，因此預防腦中風為刻不容緩的議題。

預防腦中風 生活六大點做起

萬芳醫院林琬琪職能治療組長表示，預防腦中風的確可藉由調整日常生活的作息及習慣，來改善導致腦中風的危險因子(高血壓 、糖尿病 、高血脂等)，以降低心血管疾病的發生機率，以下提出六項健康的生活型態，藉此可以從日常生活中預防腦中風的發生：

1. 建立運動及體能活動習慣：

可依據個人的身體狀況並考量生活的環境和作息，挑選合適的運動，像是到附近的公園健走、跳舞做伸展操；到住家附近的河堤慢跑、騎自行車，或是到附近的健身中心游泳等。建議每週五天運動(或至少3次)、每次30分鐘以上。

2. 注重營養選擇良好的飲食：

飲食需包含豐富的蔬菜水果、全麥堅果及魚類，選擇低膽固、低鈉的飲食，減少加工肉類、精緻碳水化合物和含糖飲料的習慣。

3. 戒除抽菸等不良嗜好：

研究證實抽菸與吸二手菸都會增加腦中風的風險，可以尋求專業人員協助使用藥物或行為治療的方式協助戒菸。

4. 規律而充足的睡眠時間：

如果晚上不好入睡，需控制白天的睡眠時間，避免連續熬夜。在睡眠的這個部分在研究上雖未有明確的定論，但在臨床上有一定的數量顯示，不論是因為壓力大導致失眠、或是因為連續工作、打電動而熬夜數天，都有可能引發腦中風。

5. 適度調整生活上的壓力：

在臨床上觀察，有焦慮、易怒、生活匆忙不斷的在趕時等特質的人，發生腦中風的比例亦較高。建議在生活中需要有明確工作與休息的時間，另外在時間安排上也要預留一些彈性的空間，並尋找適合自己調整情緒及壓力的方式。

6. 要定期注意自己血壓：除此之外，也要檢查是否有心房纖維顫動的問題，如果有糖尿病，應該謹慎控制血糖，有血液循環問題，也應就醫，減少腦中風的危險。

資料來源：健康醫療網

https://www.healthnews.com.tw/news/article/49388/

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