我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

舊金山奧克蘭華埠華翁才說「早上好」竟遭非裔毆打

亞城按摩店槍手是書呆子？ 同學：他愛打獵 不說髒話

預防類風濕性關節炎 這些「飲食地雷」你常吃嗎？

健康醫療網／記者曾正豪報導
（圖：健康醫療網提供）
（圖：健康醫療網提供）

當出現類風濕性關節炎時，患者容易出現四肢多處關節發炎，甚至變形現象。台灣台南市立醫院風濕免疫科鄭傑夫醫師表示，類風濕性關節炎是因免疫系統異常而引起的慢性病，從免疫系統產生類風濕性因子或抗CCP抗體，到出現發炎等相關症狀通常需要數年時間，因此若能早期接受適當治療，就能避免關節演變成變形。

掌握地中海式飲食

一名36歲女性，某次健檢中發現類風濕性因子呈現異常，雖無任何關節疼痛現象，但因考量母親患有類風濕性關節炎，因此進一步接受檢查；鄭傑夫醫師指出，因個案還未出現任何發炎症狀，因此建議先從生活習慣與飲食調整開始預防，尤其在飲食上可採以地中海式飲食的原則，每周至少2至3餐有魚，且適量攝取禽肉、蛋，與乳製品，並每天平均攝取0.21克以上omega-3，有效降低類風濕性關節炎發生風險35%。

抽菸者要注意

鄭傑夫醫師解釋，除了體重過重者或常食紅肉、加工肉類、精緻醣類以及甜食者，容易埋下罹患類風濕性關節炎的風險，包括抽菸者發生類風濕性關節炎的風險也是從未抽菸者的1.64倍；另外，牙周病患者則是沒有牙周病者的1.91倍，因此保持口腔清潔也能降低罹患類風濕性關節風險。

懂得預防是關鍵

此外，因類風濕性關節炎與遺傳有關，若家人有類風濕性關節炎問題，其發生類風濕性關節炎的風險是一般人的3倍，尤其最近親屬的「類風濕性因子」與「抗CCP抗體」皆呈現陽性時，發生率更高。鄭傑夫醫師提醒，預防勝於治療，除了養成良好生活習慣、保持口腔清潔，也要擁有運動習慣並維持正常體重，一旦出現關節疼痛，甚至握拳困難時，就應儘早接受治療。

資料來源：健康醫療網

https://www.healthnews.com.tw/news/article/49350/

喜歡本文請按讚並分享給好友！

健康醫療網

https://www.healthnews.com.tw/news/article/49350/更多健康資訊

上一則

指關節疼痛打字困難 竟是類風濕性關節炎上身

下一則

想預防腦中風 「這六點」一定要注意

延伸閱讀

指關節疼痛打字困難 竟是類風濕性關節炎上身

指關節疼痛打字困難 竟是類風濕性關節炎上身
幼兒蛀牙怎麼辦？ 乳牙健康攸關日後發展

幼兒蛀牙怎麼辦？ 乳牙健康攸關日後發展
嘴破逾2周未癒 恐是口腔癌警訊

嘴破逾2周未癒 恐是口腔癌警訊
懷孕抽菸壞處多！媽媽易患肺病 孩子發育恐遲緩

懷孕抽菸壞處多！媽媽易患肺病 孩子發育恐遲緩

熱門新聞

再現劇團團長黃民安13日下午於嘉義驚傳死訊。圖／翻攝自阮劇團 Our Theatre

41歲高膽固醇血症猝逝 醫師：這6類是高危險族群

2021-03-14 18:15
(取材自健康醫療網)

減重者9成失敗 關鍵出在荷爾蒙

2021-03-12 00:45
只要隔夜菜處理得當，加溫超過70℃以上，且不要一再加熱，就可降低食用風險。（Getty Images）

隔夜菜有毒？ 營養師教7招…這樣做安心吃！

2021-03-12 02:00
國泰醫院婦產科醫師蔡亞倫提醒，現代女性不婚不生比例逐漸升高，少了產檢提早發現婦科疾病的機會，反而更要提高警覺，凡月經不正常出血、貧血、腹痛、頻尿、便秘，都是女性疾病重要警訊，盡早就醫勿輕忽。（圖：國泰綜合醫院提供）

喘咳下體掉出10公分肌瘤 42歲女教師嚇壞急就醫

2021-03-09 23:12
南投醫院大腸直腸肛門外科醫師廖師賢提醒病患私密處出現病症，應就醫檢查，勿自行購買藥物，以免影響治療。（圖：院方提供）

屁股疼痛誤認為痔瘡 75歲嬤就醫才發現肛門長「這個」

2021-03-11 00:57
根據研究，每天1杯葡萄酒，似乎可以改善長期認知能力。(記者／吳致碩攝影)

研究：葡萄酒、起司、羊肉 有助減緩記憶力衰退

2021-03-14 13:19

精彩推薦

data-matched-content-rows-num="10,4" data-matched-content-columns-num="1,2" data-matched-content-ui-type="image_sidebyside,image_stacked"

超人氣

更多 >
亞特蘭大3按摩院槍案已8死 4亞裔女身亡 21歲嫌被逮

亞特蘭大3按摩院槍案已8死 4亞裔女身亡 21歲嫌被逮
台遊覽車自撞山壁釀6死 夫妻共赴黃泉好友同遊也遇死劫

台遊覽車自撞山壁釀6死 夫妻共赴黃泉好友同遊也遇死劫
前國安顧問波頓 看美中高層會談：現已非歐巴馬時代

前國安顧問波頓 看美中高層會談：現已非歐巴馬時代
華郵認錯更正報導 川普聲明感謝 籲重啟調查喬治亞州

華郵認錯更正報導 川普聲明感謝 籲重啟調查喬治亞州
大學棄SAT和ACT 申請入學者爆量 哈佛收件遽增42％

大學棄SAT和ACT 申請入學者爆量 哈佛收件遽增42％