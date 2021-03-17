預防類風濕性關節炎 這些「飲食地雷」你常吃嗎？

（圖：健康醫療網提供）

當出現類風濕性關節炎時，患者容易出現四肢多處關節發炎，甚至變形現象。台灣台南市立醫院風濕免疫科鄭傑夫醫師表示，類風濕性關節炎是因免疫系統異常而引起的慢性病，從免疫系統產生類風濕性因子或抗CCP抗體，到出現發炎等相關症狀通常需要數年時間，因此若能早期接受適當治療，就能避免關節演變成變形。

掌握地中海式飲食

一名36歲女性，某次健檢中發現類風濕性因子呈現異常，雖無任何關節疼痛現象，但因考量母親患有類風濕性關節炎，因此進一步接受檢查；鄭傑夫醫師指出，因個案還未出現任何發炎症狀，因此建議先從生活習慣與飲食調整開始預防，尤其在飲食上可採以地中海式飲食的原則，每周至少2至3餐有魚，且適量攝取禽肉、蛋，與乳製品，並每天平均攝取0.21克以上omega-3，有效降低類風濕性關節炎發生風險35%。

抽菸者要注意

鄭傑夫醫師解釋，除了體重過重者或常食紅肉、加工肉類、精緻醣類以及甜食者，容易埋下罹患類風濕性關節炎的風險，包括抽菸者發生類風濕性關節炎的風險也是從未抽菸者的1.64倍；另外，牙周病患者則是沒有牙周病者的1.91倍，因此保持口腔清潔也能降低罹患類風濕性關節風險。

懂得預防是關鍵

此外，因類風濕性關節炎與遺傳有關，若家人有類風濕性關節炎問題，其發生類風濕性關節炎的風險是一般人的3倍，尤其最近親屬的「類風濕性因子」與「抗CCP抗體」皆呈現陽性時，發生率更高。鄭傑夫醫師提醒，預防勝於治療，除了養成良好生活習慣、保持口腔清潔，也要擁有運動習慣並維持正常體重，一旦出現關節疼痛，甚至握拳困難時，就應儘早接受治療。

資料來源：健康醫療網

https://www.healthnews.com.tw/news/article/49350/

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