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衣服過敏+大量流汗 當心接觸性濕疹

徐如宜
患者肩帶部位紅腫濕疹，原來是對衣物的化學物質產生過敏。圖／阮綜合醫院提供
患者肩帶部位紅腫濕疹，原來是對衣物的化學物質產生過敏。圖／阮綜合醫院提供

30歲上班族詹小姐，假日揪朋友一起爬山，穿上新買的時尚感運動內衣就出發，流了一身汗。她正高興達到運動減重效果，沒想到胸罩邊條和肩帶等部位，當晚癢到受不了、抓得又紅又腫，難以入眠，以為是近日工作壓力大又引發帶狀皰疹，趕緊就醫。經皮膚科醫師診斷，原來是對衣服過敏引起的「接觸性濕疹」，給予藥膏及服用抗過敏藥物治療。

「穿合身款運動衣褲，要更注意質料及排汗功能。」台灣阮綜合醫院皮膚科醫師劉昭宏表示，年輕男女常喜歡穿較合身型運動裝展現體態，但有些衣著若未清洗就直接穿上作健身、瑜珈，衣服上的福馬林、防皺劑、染色劑等化學藥劑，在大量流汗後，容易造成皮膚過敏反應；且合身型衣物也會因為不斷與皮膚磨擦，而導致鬆緊帶處、關節摩擦處或是胯下等身體皺褶部位，產生汗疹、濕疹。　

劉昭宏表示，因為對衣物質料過敏加上大量流汗導致的「濕疹」，在皮膚和衣物摩擦部位會明顯呈現大片紅腫，磨擦或搔抓破皮而有刺癢感；「汗疹」則是因汗腺阻塞的發炎反應，在大量流汗的部位，如胸口、胯下、屁股、背部等，觸摸會有顆粒狀粗糙感。至於汗疹、濕疹一起冒出者，局部上有刺痛感，甚至起水泡。有患者就誤以為這是帶狀皰疹。

劉昭宏說，不管是汗疹、濕疹，沒有造成過敏者，通常多休息減少流汗，穿寬鬆衣物、吹冷氣或風扇讓體溫下降，一般在3天至1周內會逐漸恢復。但肥胖、糖尿病或是免疫力低下者，就要小心抓破皮，造成細菌、黴菌感染，甚至引起併發症。若水泡、紅疹刺激過敏發作，而引起異位性皮膚炎，就得長期吃抗過敏藥物。

近來民眾健身風氣很盛，皮膚科患者中受汗疹、濕疹困擾的「運動咖」也更多見。劉昭宏建議民眾購買衣物後，先將殘留化學成分清洗過再穿，民眾運動後發現身上有紅疹，宜暫時避免流汗，換穿寬鬆衣服，待皮膚逐漸恢復正常後再運動。

過敏 健身 台灣

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