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幼兒蛀牙怎麼辦？ 乳牙健康攸關日後發展

健康醫療網／記者黃心瑩報導
圖片來源 ／健康醫療網
圖片來源 ／健康醫療網

4歲小優的口腔清潔，在爸媽的努力下已經是高標準照護，但還是蛀牙了。媽媽自責不已，一直知道自己也是很會蛀牙的體質，因此特別照顧孩子的牙齒，不知道是不是哪邊有什麼疏失？在兒童牙科鑽研30年的前彰化基督教醫院兒童牙科醫師黃左琪表示，孩子容易蛀牙雖然跟體質有關，但仍是有其他因素，而後天照護與環境更能彌補先天基因的表現。

口腔清潔不僅牙齒 舌頭、牙齦也很重要

人的牙床，在成為受精卵的6週便開始發育，因此懷孕時可以吃氟錠保養。黃左琪醫師強調，預防絕對勝於治療，人類口腔中存在大約500億個細菌，其中造成蛀牙的就是鏈球菌，平均1c.c.的菌斑中就含有100億隻細菌。口腔清潔的重點除了牙齒之外，還有舌頭與牙齦，應以紗布巾清潔，牙刷應選擇頭短、軟毛，兩顆、兩顆的刷，臼齒的咬合面必須與刷毛垂直，同時也要刷到牙根處。

尚未長出牙齒的嬰兒也應該以紗布巾清潔，輕輕按摩可幫助日後乳牙生長。黃左琪醫師提醒，也要搭配使用牙線，清潔牙刷無法深入的縫隙。漱口水要等到孩子學會漱口後再給。

6歲以下每半年應塗氟 平時可補充氟錠

6歲以下幼童每半年可塗氟一次，在臼齒長出後，可以用隙溝封填劑減少藏污納垢的機會。平時也可以補充氟錠，並按照年齡給予適當劑量；黃左琪醫師提到，有些家長會自行買氟漆來塗，他完全不建議，因為在塗氟之前應由醫師以儀器沖刷菌斑，再塗上氟漆形成保護膜。

過敏、睡眠呼吸中止症 以口呼吸易蛀牙

為什麼孩童這麼容易蛀牙？黃左琪醫師回應，因為琺瑯質越年輕越薄，幼兒的很薄容易就被破壞，雖然父母的體質遺傳也有相關，但後天的照護完全可以彌補先天不足。同時也可以注意孩子是否有過敏現象，或是兒童睡眠呼吸中止症，皆會以口呼吸，晚上入睡時冷空氣反覆進出嘴巴，會使門牙脫鈣、變軟，容易蛀牙，也因此門牙容易蛀。

乳牙蛀牙應妥善治療 咀嚼能力攸關日後發展

如果不幸還是蛀牙，配合治療就對了。有些家長會認為，乳牙遲早會換成恆牙，蛀牙不管應該也沒關係，黃左琪醫師指出，牙齒最大的功用是咀嚼食物，透過咀嚼還可促進腦部、上顎骨發展，關係到日後的表現，若因蛀牙喪失咀嚼能力，影響甚大。

若蛀牙嚴重時，需要根管治療，將牙本質中管腔內受到感染的軟組織去除，才能避免繼續惡化，同時減少痠軟疼痛，接著配戴牙套保護牙齒，同時恢復咀嚼能力。目前牙套的選擇很多，請家長依財力選擇即可，金屬牙套多半用在後牙，門牙有樹脂、二氧化鋯（陶瓷）。

如果遇到需要麻醉的情況，黃左琪醫師建議盡可能不要選擇全麻，越簡單越好，但還是要依照孩子情況與醫師的專業判斷。他最後再次強調預防勝於治療，乳牙健康也不可忽視，刷牙、牙線不可少，也提醒吃完東西五分鐘內要漱口，若能刷牙清潔效果更佳。

資料來源：健康醫療網

https://www.healthnews.com.tw/news/article/49343/

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