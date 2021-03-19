醫師觀點╱皮秒雷射 讓老董回春 比傳統雷射恢復快、少反黑

皮秒雷射治療可改善膚況。(圖：沈宜萱醫師提供)

邁入中年的王董事長縱橫商場日理萬機，隨著歲月留在臉上的黑斑、細紋加深，讓他看起來蒼老許多，也顯得沒精神。他想透過醫美改善膚況，於是向皮膚科醫師求助。

要解決臉頰大面積曬斑、細紋及膚色暗沉問題，且想縮短術後恢復期，醫師建議王董採用皮秒雷射治療。兩個月後，王董回診時，整個人神清氣爽，也開心分享臉上的斑不見了，膚色也明亮了，看起來年輕了好幾歲。

傳統雷射術後修復期長、傷口不易照顧，容易產生術後反黑、發紅及疤痕等副作用。但隨著科技進步，近年來雷射治療有很大的突破，不論針對輕齡肌或熟齡肌，透過皮秒雷射治療，就能幫助改善色素斑、青春痘疤、細紋、毛孔與刺青等膚況。

相較於傳統雷射，皮秒雷射能瞬間進入皮膚，以光震波效應破壞黑色素，減少皮膚的熱傷害、紅腫反應，讓術後反黑的機率下降，治療次數減少。如果再加上全像聚焦科技，產生表皮沒有明顯傷口的「光學空泡效應」，就能刺激真皮層膠原蛋白的新生和重組 ，使得毛孔、疤痕及細紋獲得改善。

進行皮秒雷射治療前，先局部塗抹麻醉藥膏，舒緩治療時些微的刺熱感，一般全臉治療時間約15分鐘即可完成，結束後，可適當的冰敷減緩不適。術後要加強防曬及保濕，才能達到治療效果。

有些人在皮秒雷射除斑後，會出現部分皮膚色素沉澱問題，導致除斑後的部位膚色變深，這屬正常現象，只要注意術後護理，在一段時間內就會消退，不用過度擔心。皮秒雷射多半需要數次治療才能獲得治療效果。

市面上皮秒雷射機器種類多，搭配的療程、品質及費用自然差異很大。建議有需求的民眾慎選治療的醫療院所，雷射治療結果皆受個人體質不同影響，需與皮膚科醫師討論後，依個人狀況調整不同的治療模式。(沈宜萱／台大醫院皮膚部主治醫師)